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20.01.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Вот и закончились зимние каникулы, которые длились почти 3 недели. Это время замечательно отдохнуть, вдоволь выспаться, встретиться с родственниками, друзьями, заняться любимым хобби… Это возможность восстановить силы после напряженной учебы и подготовить организм к следующей учебной четверти. Как известно, лучший отдых – прогулки на свежем воздухе и умеренные физические нагрузки. Этому способствовала деятельность педагогических работников Центра туризма.

В походе

Интересно, полезно, весело

В рамках областного конкурса по спортивным туристским походам был организован и проведен степенной пешеходный поход по маршруту «Кричев – Зарубец – Кричев-2 – Кричев». Учащиеся одолели пешим способом 32 км пути. Также они под руководством педагогов прошли 34 км по маршрутам «Кричев – Прудок» и «Кричев – Подосинки».

Развлекаемся

Учащиеся не остались и без развлекательных мероприятий. Например, в Детском парке Центром туризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи было проведено новогоднее мероприятие – «Теат­рализованная туристская игра-квест «12 священных животных с Дальнего Востока». Учащиеся познакомились с 12 животными восточного (китайского) календаря и выполнили их задания. А потом мальчишек и девчонок ждала традиционная встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Все участники игры-квеста получили сладкие подарки, а на память о прошедшем мероприятии было сделано общее фото со всеми героями.

В музее

В рамках работы ресурсного центра по туристско-краеведческой работе было организовано совместное мероприятие с опорным учреждением образования по организации краеведческой и поисковой работы с учащимися на базе ГУО «Сокольничский УПК ДС-СШ». Дети посетили школьный музей, узнали о жизни, традициях и обычаях наших предков, ознакомились с музейными экспонатами.

«В рабстве вредных привычек»

Педагогами Центра было проведено тематическое мероприя­тие «В рабстве вредных привычек». Учащимся показали способы проведения досуга, в которых нет места вредным привычкам; формированию устойчивого навыка неприятия алкоголя, курения, наркотиков; умения активного противостояния пагубным привычкам; воспитания ответственности за свое здоровье. Учащиеся познакомились с программой здорового образа жизни, делали его рекламу, прослушали мини-лекцию, прошли тест «Сможешь ли ты уcтоять?», тренинг «Умей сказать «нет»», а в завершение создали свою сеть хороших привычек.

«Волшебная профессия»

 

Интересно, полезно, весело

Центром туризма была организована поездка для учащихся СШ № 8 и СШ №1 на главную елку страны с феерическим представлением новогодней сказки «Волшебная профессия».
Учащиеся Бельского УПК детский сад-средняя школа побывали в резиденции Деда Мороза, которая находится на территории Чауского лесничества, а также в агроусадьбе «Аврора». Дети окунулись в волшебный мир праздника, весело провели время и получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

Интернет и безопасность

В Центре туризма был организован и проведен кинолекторий «Интернет-безопасность», посвященный интернет-безопасности детей и подростков в сети интернет. Вниманию учащихся объединений по интересам были представлены тематические видеоролики – «Безо­пасность детей в интернете», «Безопасность школьников в сети интернет», «Правила поведения в сети интернет».

«Скалолазка моя…»

Интересно, полезно, весело

 

В целях совершенствования навыков по скалолазанию Центром туризма для учащихся Костюшковичского детского сада-средней школы была организована поездка в Могилев с посещением экстрим-парка «Старткрафт». Дети побывали в лазерном лабиринте и потренировались в веревочном городке с использованием новых технологий и навесного оборудования. Соревнования по скалолазанию будут проходить в январе в Могилеве.

В гостях у спасателей

С целью напомнить учащимся Центра о правилах безопасного поведения вблизи водоемов в зимний период, а также о правилах пожарной безопасности было проведено межведомственное разъяснительное мероприятие. На нем присутствовали старшая медсестра районной организации Белорусского республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское республиканское общество спасения на водах» (ОСВОД) Надежда Гапеенко и инспектор инспекции надзора и профилактики районного отдела по чрезвычайным ситуациям Роман Устиненко. Ребятам напомнили правила пожарной безопасности при использовании пиротехники и правила поведения на водоемах, продемонстрировали профилактические видеоролики и раздали памятки.

«История малой Родины»

Интересно, полезно, весело

Для учащихся Центра туризма была проведена викторина-квест «История малой Родины». Учащиеся должны были справиться с заданиями в трех раундах. В первом они вспоминали историю города Кричева, во втором – известных личностей, которые внесли значительный вклад в историю города, в третьем участникам необходимо было рассказать об известных фактах о достопримечательностях и памятных местах города и сфотографироваться около них. Дети показали хорошие знания по краеведению, а также получили первые навыки ориентирования на местности по карте района.

 
Теги: Могилев
 
 
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Вот и закончились зимние каникулы, которые длились почти 3 недели. Это время замечательно отдохнуть, вдоволь выспаться, встретиться с родственниками, друзьями,
 
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