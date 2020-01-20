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Начальник Брестской таможни проведёт выездной приём граждан в Пинске
20.01.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
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> Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в пресс-службе Брестской таможни, завтра, 21 января, с 15.00 до 16.00 в административном здании таможенного поста «Пинск» по адресу:...
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