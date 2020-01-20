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Начальник Брестской таможни проведёт выездной приём граждан в Пинске

20.01.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Начальник Брестской таможни проведёт выездной приём граждан в Пинске
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в пресс-службе Брестской таможни, завтра, 21 января, с 15.00 до 16.00 в административном здании таможенного поста «Пинск» по адресу: г. Пинск, ул. Черняховского, 1а выездной прием граждан проведет начальник Брестской таможни Александр Константинович Пихун.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам:
8 (0162) 47-01-10, 8 (0165) 31-24-04
(с 14.00 до 18.00).

 

 

 

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Начальник Брестской таможни проведёт выездной приём граждан в Пинске Начальник Брестской таможни проведёт выездной приём граждан в Пинске Начальник Брестской таможни проведёт выездной приём граждан в Пинске Начальник Брестской таможни проведёт выездной приём граждан в Пинске Начальник Брестской таможни проведёт выездной приём граждан в Пинске Начальник Брестской таможни проведёт выездной приём граждан в Пинске

 
 
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> Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в пресс-службе Брестской таможни, завтра, 21 января, с 15.00 до 16.00 в административном здании таможенного поста «Пинск» по адресу:...
 
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