Начальник Брестской таможни проведёт выездной приём граждан в Пинске

Источник материала: Полесская правда



Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в пресс-службе Брестской таможни, завтра, 21 января, с 15.00 до 16.00 в административном здании таможенного поста «Пинск» по адресу: г. Пинск, ул. Черняховского, 1а выездной прием граждан проведет начальник Брестской таможни Александр Константинович Пихун.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам:

8 (0162) 47-01-10, 8 (0165) 31-24-04

(с 14.00 до 18.00).

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