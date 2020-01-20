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Лукашенко сменил министра обороны, который продвигал закон «об отсрочках»
Источник материала: KYKY>
Александр Лукашенко решил, что министра обороны Андрея Равкова пора повысить. Он назначен госсекретарем Совета безопасности. Новым министром
«Мы люди военные, время непростое. Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать – ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности», – так Лукашенко объявил новый пост Равкова. Президента
Андрей Равков стал министром обороны в 2014 году,
Равков был главой Минобороны 5,5 лет. Чем он запомнился: главное
TUT.by
Новые правила вызвали волну возмущения в обществе. По ним отсрочка для получения образования будет даваться лишь раз, тем, кто «надлежаще оповещен и не является на мероприятия по призыву», запретят выезд за границу, а призывная комиссия может принять решение «о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований».
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Александр Лукашенко решил, что министра обороны Андрея Равкова пора повысить. Он назначен госсекретарем Совета безопасности. Новым министром был выбран Виктор...
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