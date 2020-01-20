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Лукашенко сменил министра обороны, который продвигал закон «об отсрочках»

20.01.2020 13:13 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Александр Лукашенко решил, что министра обороны Андрея Равкова пора повысить. Он назначен госсекретарем Совета безопасности. Новым министром был выбран Виктор Хренин.

«Мы люди военные, время непростое. Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать – ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности», – так Лукашенко объявил новый пост Равкова. Президента цитирует «БелТА».

Андрей Равков стал министром обороны в 2014 году, пишет TUT.by. До этого занимал должности начальника оперативного отдела – заместителя начальника штаба Западного оперативного командования, а также начальника штаба – первого заместителя командующего войсками Северо-Западного оперативного командования.

Равков был главой Минобороны 5,5 лет. Чем он запомнился: главное

TUT.by вспомнил, что в 2018 году Минобороны впервые прочувствовало на себе «демографическую яму»: на службу в армию призвали лишь десять тысяч. В ведомстве заявляли, что это существенно не повлияло на боеспособность воинских частей, но отметили, что проблема есть. Именно это стало поводом для создания законопроекта «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства», который в народе назвали «законом об отсрочках».

Новые правила вызвали волну возмущения в обществе. По ним отсрочка для получения образования будет даваться лишь раз, тем, кто «надлежаще оповещен и не является на мероприятия по призыву», запретят выезд за границу, а призывная комиссия может принять решение «о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований».

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Теги: Новости
 
 
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Александр Лукашенко решил, что министра обороны Андрея Равкова пора повысить. Он назначен госсекретарем Совета безопасности. Новым министром был выбран Виктор...
 
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