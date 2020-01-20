Источник материала: Кричевская жизнь

(Юмореска)

Согласитесь, слово «мичуринец» имеет ироническое значение, во всяком случае, в ситуациях, которые смело можно назвать щекотливыми.

Однажды весной на местном рынке Алла Кузьминична купила с десяток саженцев культурных сортовых не привитых плодовых деревьев – яблонь и груш. И возмечтала, что вырастит райский сад, такой, как в «библейские» времена, когда везде росли первоклассные плоды у сортовых культурных первозданных деревьев. Как она прочла где-то, плоды таких деревьев во много раз по вкусу и целебности превосходят плоды от культурных сортовых привитых растений-мутантов. И с места в карьер принялась их сажать в своем садике.

Время для посадки было подходящее, так что саженцы обязательно примутся. Хозяйка дома вымыла руки под краном и после дел праведных решила отдохнуть. Через несколько минут она уже сидела за столом и попивала чай из любимой чашки. На столе – горочка конфет, которые она также не забывала положить себе в рот. Алла Кузьминична уже представляла себя в райских кущах, и вкус будущих чудесных плодов стал ощущаться во рту. В мечтаниях и приятном времяпрепровождении время пролетело незаметно.

Наконец, покончив с чаепитием, хозяйка встала и потянулась. Захотелось еще раз полюбоваться делом своих рук. Накинув на плечи сильно поношенную куртку, отправилась в огород. Стояла и любовалась будущим райским садом. И это занятие стало для нее привычным. Ежедневно, после завтрака, Алла Кузьминична отправлялась на свой участок. Стояла и смотрела, предаваясь мечтаниям.

Прошел год, молодые деревца подросли. Хозяйка уже видела внутренним взором, как они в скором времени зацветут и осенью принесут драгоценные плоды. И как же будет хорошо! Иногда к Алле Кузьминичне заглядывал в гости сосед – Сергей Петрович. А почему бы и нет, если они оба – люди одинокие. Сергей Петрович был также завзятым садоводом – что еще делать на пенсии? Вот только сосед утверждал, что только прививкой можно получить хороший плодовый культурный сад. Выслушав очередное подобное высказывание, Алла Кузьминична про себя только посмеивалась, мол, погоди, вот начнут плодоносить мои деревца, сам убедится.

Следующей весной, после дождичка, она отправилась на свой участок и, посмотрев на свои деревца, даже ойкнула. Чья-то вредительская рука срезала деревца на высоте около половины метра и прикрутила черной изолентой какие-то голые веточки. Привили! Да кому же это в голову пришло! Когда теперь плодов дождешься! В это время калитка открылась, и Сергей Петрович проследовал на участок. Шел он гордо, с высоко поднятой головой.

– Любуешься? – обратился гость к соседке.

– Это ты? – еле выдохнула от обиды Алла Кузьминична.

– Мой подарок! – гордо заявил гость. – Я твои «дички» привил.

– Так получай же мой подарочек! – вскрикнула хозяйка и врезала по лицу обидчика веником, который держала в руке. Веревочка разорвалась, и голые веточки осыпали гостя.

Неожиданно для себя хозяйка рассмеялась. Понятно, что смех был нервным, но искренним. Видимо, поэтому и остановиться не получалось. Только и смогла проговорить:

– Мичуринец! Вот я и тебя привила!

Этот смех и обидные слова Сергей Петрович не смог простить, поэтому в гости заходить перестал. А такая пара могла бы образоваться, если бы не мировоззренческие противоречия.

Владимир Далецкий.