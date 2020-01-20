Трагедия в Мосаре: молодой мужчина погиб на пожаре, женщину удалось спасти сотрудникам МЧС

Источник материала: Патриот (Ушачи)

В ночь с 19 на 20 января в Ушачском районе горел дом: сожительницу хозяина спасли работники МЧС, сын погиб.

Сообщение о пожаре по улице Школьной в деревне Мосар поступило сегодня в 02.32. Было сильное задымление внутри дома. На момент возникновения пожара в нем находились три человека – 48-летний хозяин, его 26-летний сын и 48-летняя сожительница.

Работники МЧС спасли женщину, хозяин успел самостоятельно покинуть дом. Оба после осмотра медиками госпитализированы с диагнозом отравление продуктами горения. В горящей комнате спасатели на полу нашли труп сына владельца дома.

В результате пожара в доме повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – неосторожное обращение с огнем при курении.

