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Трагедия в Мосаре: молодой мужчина погиб на пожаре, женщину удалось спасти сотрудникам МЧС
20.01.2020 — Разное | Патриот (Ушачи)
Источник материала: Патриот (Ушачи)
В ночь с 19 на 20 января в Ушачском районе горел дом: сожительницу хозяина спасли работники МЧС, сын погиб.
Сообщение о пожаре по улице Школьной в деревне Мосар поступило сегодня в 02.32. Было сильное задымление внутри дома. На момент возникновения пожара в нем находились три человека – 48-летний хозяин, его 26-летний сын и 48-летняя сожительница.
Работники МЧС спасли женщину, хозяин успел самостоятельно покинуть дом. Оба после осмотра медиками госпитализированы с диагнозом отравление продуктами горения. В горящей комнате спасатели на полу нашли труп сына владельца дома.
В результате пожара в доме повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – неосторожное обращение с огнем при курении.
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В ночь с 19 на 20 января в Ушачском районе горел дом: сожительницу хозяина спасли работники МЧС, сын погиб. Сообщение о пожаре по улице Школьной в деревне Мосар...
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