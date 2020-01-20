18 января в деревне Горки Слуцкого района горел дом

Источник материала: Слуцк Город





18 января в 17:49 в ЦОУ Слуцкого РОЧС поступило сообщение о загорании дома по адресу 2-ой пер. Садовый, д.Горки, Беличского с\с, Слуцкого района.

По прибытии к месту вызова установлено, что горит дом под дачу открытым пламенем. Дом одноэтажный, деревянный, размерами 5х7, кровля шиферная по деревянной обрешетке, электрофицирован, АПИ не установлен.

В результате пожара уничтожена крыша, кровля, выгорела изнутри кухня. Пожар локализован 18:19, ликвидирован в 18:51.

Причина пожара устанавливается.

Слуцкий РОЧС в очередной раз рекомендует установить автономный пожарный извещатель.

Автономный пожарный извещатель – средство спасения человеческой жизни. Извещатель обнаруживает задымление на ранней стадии и при срабатывании подает мощный звуковой сигнал, способный разбудить спящего человека. Он сработает при любом задымлении, возникшем из-за неисправности дымохода, электропроводки, оставленной на плите кастрюли или непотушенной сигареты.

Слуцкий РОЧС