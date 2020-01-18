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Йоханнес Бё стал отцом, а наши мужчины снова выдали нереальную эстафету в Рупольдинге

20.01.2020 13:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Рупольдинге завершился очередной этап Кубка мира, а биатлонный сезон близится к своему экватору. Что за расстановка сил в общем зачете и какие поводы для оптимизма есть у белорусов — разбиралась журналист SPORT.TUT.BY Виктория Ковальчук.


Фото: Биатлон Онлайн, Денис Костюченко

Мощный спринт Солы и личный рекорд Кручинкиной

Главным позитивом для белорусов в рамках второго немецкого этапа, бесспорно, стал спринт в исполнении Анны Солы. Биатлонистка прошла гонку на 7,5 километра без штрафа с 18 скоростью на лыжне. Этого белоруске хватило, чтобы зафиксировать лучший результат в карьере (до Рупольдинга потолком Анны было 30 место на Кубке мира).

Правда, в пасьюте Сола не смогла закрепить успех. На четырех огневых рубежах она схватила аж семь штрафных кругов и откатилась с четвертой стартовой позиции на 38-ю на финише.


Фото: Дарья Бурякина

Впрочем, этап в Рупольдинге однозначно стоит занести в актив 23-летней биатлонистке. Анна Сола доказала, что в своих лучших гонках может наступать на пятки лидерам и сама наконец прочувствовала кайф погони в первой группе, а не хвосте пелотона.

Лидер сборной Ирина Кривко откровенно завалила спринт: с двумя промахами она отметилась лишь на 49 месте. Правда, олимпийская чемпионка здорово подправила позиции в пасьюте: с теми же двумя кругами штрафа Кривко поднялась на 22 строчку в итоговом протоколе. Она по-прежнему остается лучшей белоруской в общем зачете — 196 баллов и 18 промежуточное место.

Достойный этап в Рупольдинге выдала и Елена Кручинкина. В спринте натурализованная россиянка показала фантастический шестой ход на треке (это быстрее, чем Жюстин Бреза, Паулина Фиалкова и даже Макарайнен с Вирер).


Фото: Дарья Бурякина

На рубеже Кручинкина тоже отработала почти отлично — один выстрел «в молоко». Правда, биатлонистка провела на стрельбище слишком много времени и потому финишировала лишь 16-й. Но все равно это лучший личный результат в карьере Елены!

Эстафета, к которой мы привыкаем

Если на этапе в Оберхофе пятое место белорусов в мужской эстафете со скепсисом и осторожностью можно было назвать чудом, то второй подряд финиш в топ-6 — уже закономерность!

Кажется, наши парни вошли во вкус и поняли, что им по силам бодаться даже с грандами.


Фото: Дарья Бурякина

На первом этапе Беларусь традиционно представлял Антон Смольский — с двумя дополнительными патронами он завершил свой забег на промежуточном девятом месте в 37 секундах от лидера.

Далее в гонку ворвался Сергей Бочарников. Опытный биатлонист под копирку отработал на огневом рубеже (0+2), взвинтил темп до третьей скорости на этапе (быстрее оказались только француз с норвежцем) и отправил на дистанцию Никиту Лобастова на шестом месте.

Тот, видимо, чувствуя вину за штрафной круг в эстафете Оберхофа, провел почти образцовый этап: 0+1 на стрельбище, шестой ход (всего на 16 секунд медленнее Тарьея Бё!) и пятое место при передаче.


Фото: Дарья Бурякина

Финишером на этот раз стал Роман Елетнов. У спортсмена из Чаус с первого же рубежа не заладилась стрельба: Роман пробежал штрафной круг и суммарно провел на стрельбище больше времени, чем все конкуренты.

Зато Рома не жалел себя на треке и всеми силами пытался исправиться, летя на финиш. Он показал четвертый ход, оставив позади в этом компоненте таких монстров, как Кристиансен и Долль.


Источник: vk.com/belarusbiathlon, Денис Костюченко

Гонимый белорусскими болельщиками, Елетнов в итоге обогнал словенца и выгрыз для белорусов шестую позицию. Можем, когда хотим и сами верим в это!

Фуркад — единогласный лидер. И очень кайфует

Пока Йоханнес Бё наслаждается счастьем отцовства (на прошлой неделе у биатлониста родился сын Густав), Мартен Фуркад убегает в отрыв в общем зачете. У француза в активе — 507 баллов, у норвежца — 374.


Фото: Reuters

Мартен выиграл две из двух личных гонок в Рупольдинге. Причем не на тоненького, а сверхуверенно.

Фуркад ни разу не ошибся на огневом рубеже ни в спринте, ни в пасьюте. После четвертой чистой стрельбы в преследовании Мартен не сдержался и победным жестом передал привет Йоханнесу через телетрансляцию.

— Иногда люди могут думать, что я немного высокомерен, когда так поступаю. Но это просто слишком много адреналина, который выходит из-под контроля, — позже прокомментировал свое поведение француз.


Источник: vk.com/belarusbiathlon, Денис Костюченко

Пока точно неизвестно, вернется ли Бё-младший в строй уже в Поклюке. Эксперт норвежского ТВ Эмиль Хегле Свендсен отметил, что вероятность высока.

Мартен уверяет, что с нетерпением ждет норвежца уже в Словении:

— Но поверьте, ему не будет легко.

Французская экспансия

Кажется, мужская сборная Франции решила показать норвежцам, кто на Кубке мира хозяин. В спринте и преследовании сразу четыре француза отметились в топ-6. Фуркад, Фийон Майе и Дестье из этой шестерки не выпадали в обеих гонках, а вот Клода на шестой позиции в пасьюте заменил Эмильен Жаклен.


Фото из инстаграма Мартена Фуркада

Пожалуй, этот факт красноречивее любых слов доказывает, как высока конкуренция в сборной Франции за попадание в заявку на личные гонки и в эстафеты.

Кстати, об эстафетах. Фуркад и Ко наконец смогли поставить на место вечно золотых скандинавов и взобрались на первую строчку в Рупольдинге. Причем французская четверка привезла на финише норвежцам больше минуты. Давно такого не было. Но сможет ли повториться успех, когда разрывать трассы Кубка мира вернется великий, ужасный и еще очень молодой Йоханнес Бё?

Экхофф убегает от Вирер


Reuters

В общем зачете у женщин в отрыв уходит норвежка Тириль Экхофф. Она выиграла обе гонки Рупольдинга и убежала от Доро Вирер на 42 балла в тотале.

Если Тириль продолжит так же снайперски вести себя на стрельбище, то составить ей конкуренцию в борьбе за «хрусталь» будет очень сложно.

— Моя нынешняя форма — это полностью заслуга моего тренера Патрика Обереггера. Мы много работали над стрельбой и в новогодние праздники провели несколько дополнительных тренировок, — отмечала норвежка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Tiril Eckhoff (@tirileckhoff) 19 Янв 2020 в 7:28 PST

Интересно, что раньше этот тренер готовил итальянскую команду. А накануне старта сезона 2018/2019 перешел к норвежцам.

— У нас нет никаких отношений. Я больше не хочу с ним разговаривать. Всё кончено. Он не был честен со мной, так что для меня лучше оборвать с ним все контакты, — комментировала переход наставника в штаб соперников итальянка Доро Вирер.

Лучшие фото этапа

Елена Кручинкина, кажется, исполнила в Рупольдинге свою мечту, сфотографировавшись с Эмилем Хегле Свендсеном. «У меня чуть приступ не случился! Как я раньше болела за него», — написала в инстаграме спортсменка.

Вот как выглядит счастье норвежца Йоханнеса Бё вне Кубка мира.

А лучшая мотивация Тарьея — его девушка Гита Симонсен, которая прилетела поддержать старшего Бё в Германию.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Tarjei Bø (@tarjeiboe) 19 Янв 2020 в 10:50 PST

И французская радость на десерт. Альтернативная подпись: «Когда норвежцы в минуте позади и можно спокойно отпраздновать викторию с триколором в руках».

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Что за расстановка сил в общем зачете и какие поводы для оптимизма есть у белорусов - разбиралась журналист SPORT.TUT.BY Виктория Ковальчук.
 
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