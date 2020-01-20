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Александр Лукашенко назначил новых министра обороны и начальника Генштаба

20.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Александр Лукашенко назначил новых министра обороны и начальника Генштаба

Президент сегодня рассмотрел кадровые вопросы.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня рассмотрел кадровые вопросы и принял решение о назначении новых министра обороны и начальника Генерального штаба Вооруженных Сил, передает корреспондент БЕЛТА.

Пост руководителя военного ведомства займет генерал-майор Виктор Хренин, который являлся командующим войсками Западного оперативного командования. Начальником Генерального штаба ВС назначен генерал-майор Александр Вольфович, ранее работавший первым заместителем начальника Генштаба.

Президент пояснил, что накануне принял решение назначить министра обороны Андрея Равкова государственным секретарем Совета безопасности и решил не затягивать с назначением нового руководителя военного ведомства. «Мы люди военные, время непростое. Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать — ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности», — подчеркнул Александр Лукашенко.

По словам главы государства, кандидаты на должности министра обороны и начальника Генштаба рассматривались несколько месяцев. Президент пояснил назначения: «Нам очень важно сейчас поднять значимость войск. И Хренин, и Вольфович — это люди одного калибра, люди подготовленные. Я внимательно изучал их биографии: они параллельно прошли тот же путь. Я всегда дотошно смотрю, были ли «на земле». Они и взводами командовали, и ротный опыт, и батальона. То есть они знают жизнь армии не понаслышке. Это очень важно. Я думаю, что они найдут взаимопонимание. Иначе и быть не может в белорусской армии. Если понимания нет, значит, и людей там не должно быть таких».

Александр Лукашенко обратил внимание, что Александр Вольфович уже обладает прекрасным опытом работы в Генеральном штабе, о нем отзываются как об очень хорошем практике. «Я счел необходимым не дергать его оттуда, потому что должность начальника Генштаба очень важная, — отметил глава государства. — Я, конечно, не созрел для того, чтобы реформировать армию таким образом, чтобы министр обороны какими-то представительскими функциями обладал, а начальник штаба был фактически руководителем армии. Я думаю, что единоначалие для нас нормально: у нас компактная, не такая большая и не малая армия. Нам не надо ломать здесь структуру управления, но общий язык надо находить».

Президент добавил, что перед назначением кандидатов изучались и отрицательные заключения по ним. Однако всех он охарактеризовал как людей подготовленных и преданных Беларуси, «которые не мыслят своей жизни без этого куска земли». «Думаю, у нас общие цели. Перед нами стоят общие задачи, и мы должны будем их решать», — резюмировал он.

Александр Вольфович родился в 1967 году в Казани. В 1988 году окончил Московское военное общевойсковое командное училище, в 1998-м — командно-штабной факультет Военной академии Беларуси, в 2008-м — Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Военную карьеру начал в 1988 году в Туркестанском военном округе. С 1993 года находится на службе в Вооруженных Силах Республики Беларусь, где работал на различных должностях в учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов (1993-2001 годы), на базе охраны и обслуживания Минобороны (2001-2005), а также в Генеральном штабе ВС и бригаде Северо-Западного оперативного командования (2005-2010).

С 2010 по 2012 год являлся заместителем командующего войсками Западного оперативного командования. С 2012 года находился в должности начальника штаба — первого заместителя командующего войсками Северо-западного оперативного командования, а с 2015-го — командующего этими войсками. В 2018 году был назначен заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил.

Виктор Хренин родился 1 августа 1971 года в Новогрудке. Окончил в 1992 году Омское высшее общевойсковое командное училище имени М.В.Фрунзе, в 2005-м — командно-штабной факультет Военной академии Беларуси, в 2014-м — факультет Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси.

В 1992-2003 годах военную службу проходил на должностях командира мотострелкового взвода, командира разведывательного взвода, разведывательной роты, начальника отделения управления — начальника пункта обработки информации командного пункта отдельного разведывательного батальона, заместителя командира отдельного мотострелкового батальона, заместителя командира отдельного разведывательного батальона, командира отдельного танкового батальона, командира отдельного гвардейского мотострелкового батальона 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования.

После окончания в 2005 году Военной академии Беларуси был назначен старшим офицером оперативного отделения оперативного отдела штаба Западного оперативного командования. В последующие годы занимал должности заместителя командира, начальника штаба — первого заместителя командира 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования, начальника штаба — первого заместителя командира 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования, старшего офицера отдела главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил, командира 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования, командира 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования, заместителя командующего войсками Западного оперативного командования.

В июле 2014 года назначен начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил. С июня 2015 года и до настоящего времени командовал войсками Западного оперативного командования.

Андрей Равков назначен госсекретарем Совета безопасности
 
 
Александр Лукашенко назначил новых министра обороны и начальника Генштаба
Министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков назначен на должность государственного секретаря Совета безопасности. Соответствующее кадровое решение принял Президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Я вчера принял решение о назначении вас в секретариат Совета безопасности государственным секретарем. Естественно, освободились должности, и я не счел нужным с этим тянуть. Мы люди военные, время непростое. Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать — ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности», — подчеркнул Александр Лукашенко.

 
Генерал-лейтенант Андрей Алексеевич Равков родился в 1967 году в деревне Ревяки Бешенковичского района Витебской области. В 1984 году окончил Минское суворовское военное училище, в 1988 году с отличием и золотой медалью — Московское высшее общевойсковое командное училище, в 1999 году с отличием и золотой медалью — командно-штабной факультет Военной академии Республики Беларусь, в 2005 году с отличием — Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
С 1988 по 1997 год прошел все должностные ступени от командира взвода до командира батальона. С 1999 по 2003 год военную службу проходил в должностях начальника штаба и командира базы хранения вооружения и техники.
С 2005 по 2012 год занимал должности командира отдельной мобильной бригады, начальника оперативного отдела — заместителя начальника штаба Западного оперативного командования, начальника штаба — первого заместителя командующего войсками Северо-Западного оперативного командования.
Являлся командующим войсками Северо-Западного оперативного командования с 2012 по 2014 год.
В ноябре 2014 года был назначен министром обороны.
 
 
 
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Президент сегодня рассмотрел кадровые вопросы. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня рассмотрел кадровые вопросы и принял решение о назначении новых...
 
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