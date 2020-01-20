ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Китае представлен новый электрокар Baojun E300 стоимостью менее 10 тысяч долларов

20.01.2020 13:34 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Созданное концернами General Motors и SAIC совместное предприятие SAIC-GM-Wuling расширяет модельный ряд городских электромобилей, продающихся в КНР под брендом Baojun.


На днях в Шанхае состоялась презентация нового миниатюрного хэтчбека с индексом E300, который стал уже третьей моделью в семействе городских электромобилей Baojun — в гамме бренда, напомним, уже есть двухместные E100 и E200. Внешность машинки с угловатыми формами кузова выполнена в соответствии с новым дизайнерским почерком Baojun, который официально называется «геометрическим», а еще E300 ожидаемо крупнее своих младших «собратьев».



В длину новый электрокар насчитывает 2,62 м, ширина равна 1,64 м, а колесная база — 1,75 м. Колесные диски у E300 — диаметром 12 дюймов с шинами размерности 145/70. Мотора помощнее у SAIC-GM-Wuling пока что не нашлось, так что за движение отвечает тот же 39-сильный агрегат, которым оснащаются E100 и E200. Емкость батареи — 16,8 кВтч, а вот прочие показатели, включая запас хода и динамические характеристики, в Baojun раскроют ближе к моменту старта продаж в этом году.


По информации китайских СМИ, кроме двухместной версии E300 будут также трех- и четырехместные исполнения (в последнем случае — с удлиненной базой и увеличенной до 55 л.с. отдачей электромотора). Цены на E300 будут начинаться от 60 тысяч юаней (около 8700 долларов в пересчете), но это с учетом национальных и местных субсидий.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Созданное концернами General Motors и SAIC совместное предприятие SAIC-GM-Wuling расширяет модельный ряд городских электромобилей, продающихся в КНР под брендом Baojun.
 
Новости дня
Новости разные
 
Прямая линия с начальником милиции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

19.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика