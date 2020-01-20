В Китае представлен новый электрокар Baojun E300 стоимостью менее 10 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

Созданное концернами General Motors и SAIC совместное предприятие SAIC-GM-Wuling расширяет модельный ряд городских электромобилей, продающихся в КНР под брендом Baojun.





На днях в Шанхае состоялась презентация нового миниатюрного хэтчбека с индексом E300, который стал уже третьей моделью в семействе городских электромобилей Baojun — в гамме бренда, напомним, уже есть двухместные E100 и E200 . Внешность машинки с угловатыми формами кузова выполнена в соответствии с новым дизайнерским почерком Baojun, который официально называется «геометрическим», а еще E300 ожидаемо крупнее своих младших «собратьев».









В длину новый электрокар насчитывает 2,62 м, ширина равна 1,64 м, а колесная база — 1,75 м. Колесные диски у E300 — диаметром 12 дюймов с шинами размерности 145/70. Мотора помощнее у SAIC-GM-Wuling пока что не нашлось, так что за движение отвечает тот же 39-сильный агрегат, которым оснащаются E100 и E200. Емкость батареи — 16,8 кВтч, а вот прочие показатели, включая запас хода и динамические характеристики, в Baojun раскроют ближе к моменту старта продаж в этом году.





По информации китайских СМИ, кроме двухместной версии E300 будут также трех- и четырехместные исполнения (в последнем случае — с удлиненной базой и увеличенной до 55 л.с. отдачей электромотора). Цены на E300 будут начинаться от 60 тысяч юаней (около 8700 долларов в пересчете), но это с учетом национальных и местных субсидий.