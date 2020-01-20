35-летний минчанин обвиняется в мошенничестве на два миллиона рублей

Источник материала: Ежедневник



фото: psiholog.mirtesen.ru

Он выдавал себя за крупного предпринимателя и вел образ жизни богача – только в казино мужчина проиграл миллион долларов. Поддерживая имидж обеспеченного человека, он предлагал гражданам вложиться в успешный бизнес.

Как сообщили в СК, с 2012 по 2014 годы минчанин завладел денежными средствами 34 белорусов и граждан других государств – всего на сумму более 2 млн рублей.

Чтобы произвести впечатление на нужных людей и войти к ним в доверие, мужчина представлялся успешным бизнесменом, действовавшим от имени руководителя коммерческих организаций. На деле же эти компании были зарегистрированы на асоциальных лиц из России и реальной деятельности не осуществляли.

Мужчина предлагал знакомым одолжить ему деньги под проценты для раскрутки бизнеса по поставкам мяса и сыра. Однако никакая работа в этом направлении не велась. Кроме того, мужчина завладел автомобилями Porsche и Lexus – продавцам он предложил цену выше рыночной при условии продажи авто в рассрочку.

У одного из потерпевших мужчина одолжил более 350 тысяч долларов. Чтобы войти в доверие, предпринял инсценировку: взял напрокат Mercedes представительского класса, купил свежих карпов, чтобы потом рассказать об успешной подводной рыбалке, и пригласил «партнера» в ресторан для заключения сделки.

Часть одолженных денег мужчина вернул бизнесменам в качестве процентов. На оставшиеся средства он вел роскошный образ жизни – часто отдыхал за границей, покупал брендовую одежду и аксессуары, играл в казино.

Как только в 2014 году правоохранители, получив заявления от потерпевших, заинтересовались деятельностью «бизнесмена», он отправил семью в США, куда намеревался перебраться и сам. Несмотря на то, что выезд ему был закрыт, он смог скрыться. Лишь в 2017 году его арестовали в России - за попытку получения кредита в банке по поддельному паспорту. После отбывания наказания на территории РФ в 2019 году мужчину экстрадировали в Беларусь. Сейчас ему предстоит предстать перед белорусским судом.