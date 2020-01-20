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Поезд Брест – Гомель насмерть сбил жителя Пинского района
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Поезд сбил жителя Пинского района.
По
Мужчина погиб на месте. Применялось экстренное торможение состава. Задержки в графике движения поездов не было.
Проводится проверка.
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Новости Беларуси. Поезд сбил жителя Пинского района. По информации МВД, происшествие случилось вечером 19 января. На остановочном пункте Молотковичи 40-летний...
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