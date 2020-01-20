Поезд Брест – Гомель насмерть сбил жителя Пинского района

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Поезд сбил жителя Пинского района.

По информации МВД, происшествие случилось вечером 19 января. На остановочном пункте Молотковичи 40-летний местный житель попал под поезд Брест – Гомель.

Мужчина погиб на месте. Применялось экстренное торможение состава. Задержки в графике движения поездов не было.

Проводится проверка.