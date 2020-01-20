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Андрей Равков назначен на должность госсекретаря Совета безопасности
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 20 января глава государства принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков назначен на должность госсекретаря Совета безопасности. На этом посту он сменит Станислава Зася, перешедшего в ОДКБ.
Пост руководителя военного ведомства займет генерал-майор Виктор Хренин, который являлся командующим войсками Западного оперативного командования.
Начальником Генштаба Вооруженных Сил назначен генерал-майор Александр Вольфович, ранее работавший первым замом.
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Новости Беларуси. 20 января глава государства принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Министр обороны генерал-лейтенант Андрей...
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