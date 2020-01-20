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Андрей Равков назначен на должность госсекретаря Совета безопасности

20.01.2020 13:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 20 января глава государства принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков назначен на должность госсекретаря Совета безопасности. На этом посту он сменит Станислава Зася, перешедшего в ОДКБ.

Андрей Равков назначен на должность госсекретаря Совета безопасности

Пост руководителя военного ведомства займет генерал-майор Виктор Хренин, который являлся командующим войсками Западного оперативного командования.

Андрей Равков назначен на должность госсекретаря Совета безопасности

Начальником Генштаба Вооруженных Сил назначен генерал-майор Александр Вольфович, ранее работавший первым замом.

Андрей Равков назначен на должность госсекретаря Совета безопасности

Люди в материале: Александр Лукашенко, Андрей Равков, Виктор Хренин, Александр Вольфович
 
 
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Новости Беларуси. 20 января глава государства принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Министр обороны генерал-лейтенант Андрей...
 
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