Что будет угрожать мировой экономике в 2020 году? Прогнозы экспертов

Источник материала: Аргументы и факты

Темпы роста мировой экономики в этом году увеличатся всего на 0,1%, до 2,5%, прогнозирует Всемирный банк. Рост ВВП в странах с развитой экономикой замедлится до 1,4%, а вот темпы экономического роста в развивающихся государствах ускорятся до 4,1%.

А какие вызовы будут стоять перед глобальной экономикой в этом году? "АиФ" узнал у экспертов.

Торговые войны

Наиболее очевидный фактор, способный замедлить рост мировой экономики в 2020 году, — это торговые войны между Китаем и США, говорит глава экспертного комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по промышленной политике Моисей Фурщик.

«Они могут привести к уменьшению объемов международной торговли и, как следствие, к снижению совокупного потребления», — объясняет эксперт.

Недавно Пекин и Вашингтон подписали т. н. первую фазу соглашения о смягчении торговой напряженности. КНР пообещала на 200 миллиардов долларов нарастить импорт из Америки. Штаты отменили планировавшиеся тарифы на китайские товары стоимостью 120 миллиардов долларов. Но стороны сохранили повышенные пошлины — на 250 миллиардов долларов для товаров из Поднебесной и на 100 миллиардов долларов для товаров из США. Судя по всему, Пекин и Вашингтон нескоро достигнут компромисса по этому вопросу.

Выборы в США

Еще один американский «вызов», стоящий перед экономикой в новом году, — это президентские выборы в США.

«Переизбрание Трампа повлечет за собой углубление торговых войн и разрушение существующих главных торговых союзов. А это ослабление экономики не только самих Штатов, но и ведущих экономик мира. В первую очередь Китая и ближайших соседей — Кореи, Японии и других государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Нестабильность на Западе и непредсказуемая политика США подорвет рост экономики Европы», — предупреждает эксперт Института развития технологий ТЭК Сергей Алихашкин.

Ожидания кризиса

По словам доцента Департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ, канд. экон. наук Валерии Минчичовой, угрожать глобальной стабильности может такой факт, как цикличность экономики. «Последний экономический кризис мирового масштаба разразился в 2008-2009 годах. С тех пор прошло одиннадцать лет, а это длительность среднесрочного цикла», — объясняет она.

Эксперт перечисляет сложившиеся для кризиса предпосылки. «Усилились тенденции протекционизма во взаимной торговле ключевых игроков: торговые войны США и Китая, санкционированные Всемирной торговой организацией (ВТО) наказания крупнейших промышленных концернов Евросоюза и США (например, дело Боинга), санкции со стороны ЕС, США, Канады по отношению к России. Эмбарго, тарифные ограничения, квотирование продолжатся», — уверена Минчичова.

«Точное время наступления очередного кризиса (или, в более мягкой форме, рецессии), увы, с высокой точностью определить невозможно. Слишком уж много факторов на это влияют, в том числе и решения политиков. Однако можно уверенно констатировать, что нынешний цикл роста мировой экономики подходит к концу. Это сильно повышает вероятность кризиса или сильного торможения экономики в 2020 году. Но 100% гарантии дать нельзя», — подчеркивает доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

В свою очередь Моисей Фурщик добавляет, что постоянно усиливающиеся ожидания скорого завершения беспрецедентного непрерывного роста мирового ВВП тоже является опасностью для глобальной экономики.

«Психология — великая вещь! Ведь подобные ожидания могут привести к спаду в кредитовании, инвестициях и потреблении, так как многие экономические субъекты будут занимать все более осторожную позицию. <...> С другой стороны следует понимать, что у большинства стран, в том числе у России накоплены значительные резервы, которые позволяют без катастрофических последствий пережить временное ухудшение экономической конъюнктуры», — рассуждает эксперт.

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Растущие долги

Как замечает Валерия Минчичова, угрожать мировой экономике могут хронически растущие долги. «Корпоративный долг всего мира растет и близок к уровню 19 триллионов долларов. Государственный долг — к 80 триллионам долларов. В сумме это около 115% мирового ВВП. Проще говоря, производство не обеспечит общий внешний долг стран. Золота, например, в резервах всех стран на конец 2019 года 34,5 тысячи тонн, по текущей цене на рынке это не более 2 триллионов долларов», — объясняет эксперт.

Кроме того, по ее словам, доходность по краткосрочным облигациям США превысила доход по долгосрочным облигациям. «Как правило, это является маркером будущей рецессии. Триггер тоже может очень несложно найтись: достаточно декларативно отменить партнерские отношения любых международных партнеров политической волей, перестать функционировать какому-либо инвестиционному фонду с внушительным объемом заемных средств. И вполне возможна рецессия, сопоставимая не только с последним кризисом, но и даже с Великой депрессией 30-х годов прошлого века», — не исключает Минчичова.