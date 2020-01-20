Когда не судьба. Судья дважды просил перебить пенальти, удалил вратаря, но гол так и не забили

Источник материала: Tut.by

В третьей по значимости футбольной лиге Турции во время вчерашнего матча между командами «Ушакспор» и «Велимешеспор» произошел курьезный момент.

При счета 2:0 в пользу хозяев на 90-й минуте встречи судья назначает пенальти в их ворота. Вратарь Эрсин Айдын отбивает удар, команда бежит праздновать, но, подумав, рефери показывает голкиперу желтую карточку и просит перебить.

Второй удар Айдын также отбивает, но получает за свой прыжок красную карточку и уходит с поля (шла 8-я добавленная минута). В итоге в рамку встает защитник. Угадайте, была ли результативной третья попытка?

Источник: @elvis_kerimov