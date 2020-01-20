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Когда не судьба. Судья дважды просил перебить пенальти, удалил вратаря, но гол так и не забили
Источник материала: Tut.by
В третьей по значимости футбольной лиге Турции во время вчерашнего матча между командами «Ушакспор» и «Велимешеспор» произошел курьезный момент.
При счета 2:0 в пользу хозяев на 90-й минуте встречи судья назначает пенальти в их ворота. Вратарь Эрсин Айдын отбивает удар, команда бежит праздновать, но, подумав, рефери показывает голкиперу желтую карточку и просит перебить.
Второй удар Айдын также отбивает, но получает за свой прыжок красную карточку и уходит с поля (шла 8-я добавленная минута). В итоге в рамку встает защитник. Угадайте, была ли результативной третья попытка?
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Последний раз на ворота встал защитник.
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