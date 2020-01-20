В Мостовском районе МАЗ не пропустил фуру

Источник материала: Tut.by

Один из водителей получил серьезные травмы при столкновении двух грузовиков в Мостовском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.





Авария произошла днем 19 января. Установлено, что 45-летний водитель МАЗа производил обработку трассы Мосты — Зельва. При развороте он не уступил дорогу попутной фуру Volvo и совершил с ней столкновение.





В результате ДТП водитель МАЗа получил многочисленные травмы у был доставлен в больницу.