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В Мостовском районе МАЗ не пропустил фуру
Источник материала: Tut.by
Один из водителей получил серьезные травмы при столкновении двух грузовиков в Мостовском районе. Об этом
Авария произошла днем 19 января. Установлено, что 45-летний водитель МАЗа производил обработку трассы Мосты — Зельва. При развороте он не уступил дорогу попутной фуру Volvo и совершил с ней столкновение.
В результате ДТП водитель МАЗа получил многочисленные травмы у был доставлен в больницу.
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В результате ДТП водитель МАЗа получил многочисленные травмы у был доставлен в больницу.
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