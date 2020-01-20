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Поляки рассказали, какому числу белорусов в 2019 году выдали вид на жительство
Источник материала: Tut.by
В Польше на начало этого года проживало 25,6 тысячи белорусов с действительными видами на жительство. Это вторая по численности группа мигрантов в стране после граждан Украины и одна из самых быстрорастущих. Об этом
В управлении отмечают, что на начало года в Польше проживало почти 423 тысячи иностранцев с видами на жительство. Половина из них украинцы — 214,7 тысяч человек. На втором месте оказались белорусы — 25,6 тысячи человек. Следом идут граждане Германии (21,3 тысячи человек), России (12,5 тысячи человек), Вьетнама (12,1 тысяча), Индии (9,9 тысячи), Италии (8,5 тысяч), Китая (8,5 тысячи), Великобритании (6,3 тысячи), Испании (5,9 тысячи).
По темпам прироста белорусские мигранты в Польше тоже оказались на втором месте. За прошлый год их численность увеличилось на 5,5 тысячи человек. Первое место заняла Украина (плюс 35,6 тысячи человек), а следом идут Грузия (плюс 2,7 тысячи человек), Индия (1,1 тысячи) и Молдова (1,1 тысячи).
Польша — одна из самых
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Белорусы занимают второе место после украинцев среди общего количества иностранцев с видом на жительство в Польше.
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