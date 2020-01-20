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Источники: переговоры Беларуси и России по нефти отложат до лета

20.01.2020 15:10 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Москва и Минск, до сих пор не согласовавшие размер тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» через Беларусь, приостановили переговоры, сообщили несколько источников «Ъ», знакомые с ситуацией. По их мнению, даже если встречи продолжатся на этой неделе, то будут «номинальными». Скорее всего, стороны просто дождутся, пока ставка транзита не будет индексирована с 1 февраля автоматически в соответствии с межправсоглашением — на прогнозный размер инфляции (то есть 3,8%) плюс 3%.

Минск до сих пор требовал повышения тарифа на 2020 год на 16,6%. Последний раунд переговоров с вице-премьером Беларуси Игорем Ляшенко провел 16 января исполняющий обязанности вице-премьера РФ Дмитрий Козак. Информации о новых встречах по нефтяному вопросу с представителями республики пока нет, сообщил «Ъ» представитель господина Козака. В «Транснефти» ситуацию не комментируют.

Основная причина затягивания переговоров в том, что «бессмысленно обсуждать стоимость транзита до тех пор, пока неизвестны точные объемы, который пойдут через республику», говорит один из источников «Ъ».

Сергей Гарамита из Райффайзенбанка считает, что, если Минск будет просить повысить тариф на 20–30% или больше, российские компании предпочтут перенаправить часть потоков с «Дружбы» в порты, с чем у «Транснефти» не возникнет проблем. Уже сейчас компания может дозагрузить мощности в Приморске, Усть-Луге, Новороссийске не менее чем на 30 млн тонн. План по прокачке через Беларусь на этот год составляет 50 млн тонн. Другим вариантом может стать перенаправление нефти на переработку в РФ. Исходя из заявок грузоотправителей «Транснефти» на 2020 год, поставки на российские НПЗ вырастут на 13 млн тонн.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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