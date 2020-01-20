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Мошенник завладел более 2 млн рублей

20.01.2020 15:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Мошенник завладел более 2 млн рублей
Фото из открытых источников

Обвиняемый использовал реквизиты различных ООО, фактически хозяйственной деятельности не осуществлявших, зарегистрированных в России на лиц, ведущих асоциальный образ жизни.

На территории Беларуси он выдавал себя за успешного бизнесмена, якобы действовавшего от имени руководителя или управляющего вышеуказанных организаций. Мужчина просил знакомых одолжить ему деньги для высокодоходной коммерческой деятельности по оптовым поставкам мясной продукции и сыра, сообщили в Следственном комитете.

Как правило, мужчина брал деньги с условием возврата основного долга и уплаты 5% процентов. Исполнять принятые на себя обязательства он не собирался.

Часть добытых средств мошенник отдавал другим бизнесменам в качестве процентов за взятый займ, оставшееся потратил на отдых за границей, покупку одежды и игорные заведения. Он проиграл в казино более миллиона долларов.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

Мошенник завладел более 2 млн рублей
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По данным следствия, 35-летний мужчина с 2012 по 2014 годы путем обмана или злоупотребления доверием завладел деньгами 34 граждан Беларуси и иностранцев.
 
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