Начинаем волноваться за Токио: в 2019-м белорусы взяли рекордно много медалей, но мизер – в олимпийских дисциплинах

В первых числах 2020-го первый заместитель министра спорта Вячеслав Дурнов отчитался о рекордных успехах белорусов на международных соревнованиях.





По данным ведомства в 2019 году наши спортсмены взяли более восьми сотен наград. «Мы в этом году завоевали на крупных международных соревнованиях 846 медалей, что является в принципе рекордом», – поделился Дурнов.





Согласитесь, такие цифры просто обязаны внушать оптимизм перед Олимпиадой-2020 в Токио, до старта которой чуть больше полугода.





Но все ли так хорошо? Сколько белорусы взяли медалей на чемпионатах мира и Европы в 2019-м? А много ли завоевано в олимпийских дисциплинах?





Отметим, что сам Дурнов занимался в прошлом неолимпийским видом спорта: был титулованным воднолыжником.





Дурнов – мастер спорта СССР международного класса (1991) по водным лыжам, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь (2001), чемпион мира в командном зачете за электротягой (1998), серебряный призер в личном зачете (1998, 2002); чемпион Европы в командном зачете за электротягой (1994-1998); чемпион Европы в личном зачете (1997, 2001), серебряный (1993, 1996) и бронзовый призер (1992, 1995, 2000) за электротягой.



Всего 29 медалей на ЧМ и ЧЕ в олимпийских видах

В 2019-м белорусы десять раз поднимались на пьедестал чемпионатов мира. Байдарочнице Ольге Худенко вообще удалось это сделать трижды. Белоруска стала первой в паре с Мариной Литвинчук на дистанции 500 м. Также в копилке девушки «серебро» в одиночке на 500 м и четверке на 500 м (в команде с Маргаритой Махневой, Надеждой Попок и Мариной Литвинчук).









Отметим, что все три перечисленные дисциплины входят в олимпийскую программу.





Также из токийских видов медали брали:





1 место – Ольга Силкина (современное пятиборье);

2 место – Андрей Арямнов (тяжелая атлетика, 109 кг), Иван Литвинович (прыжки на батуте);

3 место – Елена Ноздрева (каноэ, 200 м), Надежда Макарченко/Ольга Климова (каноэ, 500 м), Ирина Курочкина (борьба, 57 кг).





Одно «золото» завоевано в зимних видах. В феврале фристайлистка Александра Романовская выиграла ЧМ в Дир-Вэлли (США).





Если брать мировые рейтинги в 2019-м, то здесь у белорусов успехи скромнее, чем в медалях. Батутисты Владислав Гончаренко и Олег Рябцев заняли две первые строчки в общем зачете КМ. Дуэт белорусов стал лучшим среди пар в генеральной классификации.





У фристайлистов третьим в общем зачете КМ стал Антон Кушнир. Также наша сборная по гребле на байдарках и каноэ стала первой в медальном зачете на ЧМ.





Что касается чемпионатов Европы в олимпийских видах, то тут медалей побольше. Лучшими на континенте в 2019-м были тяжелоатлеты Дарья Наумова (76 кг), Геннадий Лаптев (61 кг), Евгений Тихонцов (96 кг), легкоатлет Виталий Жук (десятиборье), гребчихи Елена Фурман/Анастасия Янина (легкая двойка, академическая гребля).





Кроме этого на счету белорусов пять комплектов «серебра» и девять – «бронзы». Три медали пришлись на зимние виды – ЧЕ по биатлону в Раубичах принес 3 (0+2+1) комплекта.





В итоге за 2019-й белорусы на ЧМ и ЧЕ завоевали 29 наград из 846 суммарных. В процентном соотношении это всего 3,4 процента.





Сколько медалей ждать в Токио?

«Прессбол» перед Олимпиадами традиционно считает количество медалей на ЧМ в предолимпийские годы. К примеру, в 2003-м белорусы на мировых первенствах взяли 28 наград (5+9+14).





По итогу в Афинах-2004 наши выиграли вдвое меньше – 13 (2+5+6) медалей. Перед последний Олимпиадой в Рио на ЧМ за 2015 год белорусские спортсмены стали богаче на 13 (5+1+7) наград. В Бразилии улов ожидаемо оказался меньше – 9 (1+4+4).





Если брать логику предолимпийских годов, в которых на ЧМ белорусы брали медалей больше, чем на предстоящей Олимпиаде, то в Токио больше девяти наград ожидать не стоит. В таком случае Беларусь во второй раз в своей суверенной истории вернется домой даже без десятка медалей.





Конечно, оптимисты и спортивные чиновники могут апеллировать, что не во всех видах чемпионаты мира проводятся каждый сезон. К примеру, раз в два года планетарные первенства проходят у легкоатлетов и пловцов.









Однако в 2018-м медальный улов получился еще скуднее. В олимпийских видах на ЧМ белорусы взяли всего пять наград. При этом завоевывали их практически одни и те же спортсмены в привычных видах – пятиборье и гребле на байдарках и каноэ:





1 место – Анастасия Прокопенко (современное пятиборье);

3 место – Ольга Худенко (байдарка, 500 м), Елена Ноздрева (каноэ, 200 м), Ольга Климова/Надежда Макарченко (каноэ, 500 м), Вадим Лихорад (тяжелая атлетика, 73 кг).





За некоторые виды тревожно

Настораживает и другой факт. В традиционно медалеемких дисциплинах на Олимпиадах белорусы практически не берут наград. Впереди всех идет легкая атлетика. На шести Играх в суверенной истории наши выиграли 14 (3+5+6) медалей. С последнего ЧМ легкоатлеты вернулись без наград. Такая же ситуация и с плаванием.





Не радуют гимнасты и борцы. С шести Олимпиад они привозили по 11 комплектов, со своих последних ЧМ – по одной медали.





Возможный провал в Токио предчувствует и Александр Лукашенко. На осеннем собрании НОК он жестко прошелся по белспорту, а именно по его руководителям. «Если в Токио не будет результата, никто в спорте из функционеров и чиновников больше не задержится», – пригрозил Лукашенко.





Глава государства остался недоволен количеством медалей в 2019 году. Лукашенко отметил, что более-менее стабильно выступают представители современного пятиборья.





«Но это только два комплекта медалей на Олимпиаде. А остальные? Без медалей в олимпийских номерах программы вернулись с мировых первенств боксеры, велосипедисты, художественная гимнастика.





Нулевой результат у нас и в таких медалеемких видах спорта, как плавание, легкая атлетика, дзюдо, фехтование, стрельба пулевая, спортивная гимнастика, гребля академическая», – констатировал Лукашенко.





Претензий у него нет только к команде по гребле на байдарках и каноэ. В ноябре Лукашенко принял сборную во Дворце независимости. Определив этот вид спорта как истинно белорусский, глава государства назвал команду «самой успешной сборной десятилетия» и похвалил за прошедший ЧМ, где наши в общей сложности взяли 14 медалей. Правда, девять из них в неолимпийских дисциплинах.









Но это Лукашенко не смущает. «Завоевав 14 медалей, шесть из которых золотые, вы выиграли командный зачет и оставили позади других лидеров мировой гребли – Германию, Венгрию, Китай, Россию‚ Новую Зеландию и другие. А на Олимпиаде больше и не надо. Я лично от вас большего и не требую. Повторите это», – напутствовал Лукашенко.





Получится?