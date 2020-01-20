Правовой инспектор труда Минской областной организации Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений Виктория Борисовна Королева 30 января проведет прием граждан по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующим сферу трудовых и связанных с ними правоотношений (а также другим юридическим вопросам).
С 9.00 до 11.00 прием пройдет в Смолевичском районном объединении организаций профсоюзов (г. Смолевичи, ул. Советская, 125 кабинет № 32, здание Смолевичского районногоисполнительного комитета);
с 11.15 до 13.15 в отделении представительства Белгосстраха по Смолевичскому району (г.Смолевичи ул. Жодинская, 10).
Прием правового инспектора осуществляется без оплаты.
По всем интересующим вопросам, касающимся приема, обращаться по телефону 8 (01776) 258-12; по e-mail:
Анне Анатольевне Беца.