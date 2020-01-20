Победители областного конкурса «Ученик года Минской области – 2019» встретятся с председателем Минского областного исполнительного комитета

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Мероприятие проводится в целях развития и совершенствования лидерских качеств учащихся, поддержки и поощрения победителей областного конкурса «Ученик года Минской области – 2019».

Встреча пройдет в формате пресс-конференции и свободного общения. В мероприятии также примут участие представители школьных СМИ Слуцкого района. Ребята, получившие почетное звание «Ученик года Минской области –2019», смогут задать интересующие их вопросы А.Г. Турчину, а после их ожидает экскурсия в Парк высоких технологий.