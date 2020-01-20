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Победители областного конкурса «Ученик года Минской области – 2019» встретятся с председателем Минского областного исполнительного комитета

20.01.2020 — Разное | Единство  
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Источник материала: Единство

Мероприятие проводится в целях развития и совершенствования лидерских качеств учащихся, поддержки и поощрения победителей областного конкурса «Ученик года Минской области – 2019».

Встреча пройдет в формате пресс-конференции и свободного общения. В мероприятии также примут участие представители школьных СМИ Слуцкого района. Ребята, получившие почетное звание «Ученик года Минской области –2019», смогут задать интересующие их вопросы А.Г. Турчину, а после их ожидает экскурсия в Парк высоких технологий.

https://uomoik.gov.by

 
 
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22 января 2020 года в Минском областном исполнительном комитете пройдет встреча председателя Минского областного исполнительного комитета Александра Генриховича...
 
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