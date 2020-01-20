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Себе клад не оставил. Мужчина купил диван и нашёл в нём тайник

20.01.2020 16:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Житель американского города Овоссо Говард Кирби купил себе в комиссионном магазине диван, но предмет мебели оказался жестковат. Причину твёрдости раскрыла дочка мужчины. 

Как сообщает WNEM, Кирби сделал покупку ещё в декабре, но открытие совершил в середине января. В гости к Говарду пришла дочка, которая села на диван и тоже подумала, что он подозрительно жёсткий. 

Себе клад не оставил. Мужчина купил диван и нашёл в нём тайник
Фото: WNEM 

Девушка заглянула внутрь, удивилась и позвала отца. В пуфике находились деньги. Американец и его дочка пересчитали сумму – 43 170 долларов. Мужчина не мог поверить глазам. 

«Мне всё нужно ущипнуть себя, чтобы убедиться, что это был не сон», – признался Кирби. 

Себе клад не оставил. Мужчина купил диван и нашёл в нём тайник
Фото: WNEM 

Мужчина поговорил с адвокатом и тот сказал, что поскольку деньги были частью дивана, который Кирби купил, их можно оставить себе. На миг Говард задумался о такой возможности, но потом понял, что будет испытывать угрызения совести. 

Американец обратился в магазин, где купил мебель, чтобы встретиться с людьми, которые отдали свой диван. Его бывшие владельцы не знали, зачем их попросили прийти. Когда семье вручили 43 тысячи долларов, её глава сказал, что это просто сумасшествие. 

Себе клад не оставил. Мужчина купил диван и нашёл в нём тайник
Фото: WNEM 

Выяснилось, что мебель принадлежала ушедшему из жизни дедушке, который, похоже, использовал диван в качестве тайника. 

Кстати, недавно мы говорили о другом добром поступке.

Люди накормили пассажиров самолёта, рейс которого был перенесён (здесь подробности). 

Люди в материале: Говард Кирби, Howard Kirby
 
 
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Житель американского города Овоссо Говард Кирби купил себе в комиссионном магазине диван, но предмет мебели оказался жестковат. Причину твёрдости раскрыла дочка...
 
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