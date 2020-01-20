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В Италии ультрас насмерть сбили болельщика команды-соперника. Арестованы 25 человек

20.01.2020 16:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Италии в результате наезда погиб болельщик «Вультур Рионеро» Фабио Туччиарьелло, сообщает championat.com со ссылкой на Football Italia.

Инцидент произошел вечером накануне, 19 января, недалеко от города Потенца. 39-летний мужчина был сбит автомобилем, в котором находились фанаты клуба «Мелфи», являющегося принципиальным соперником «Вильтур Рионеро». Травмы различной степени тяжести получили еще три болельщика, один из них находится в тяжелом состоянии.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Pixabay

По итогам произошедшего был арестован 30-летний водитель транспортного средства, а также ещё 24 человека, которые, как утверждается, являются фанатами «Вильтур Рионеро» и причастны к инциденту.

Учитывая тот факт, что «Вультур Рионеро» и «Мелфи» не предстояло проводить очную встречу, предполагается, что конфликт между болельщиками случился в момент, когда они направлялись на матчи своих команд.

 
 
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