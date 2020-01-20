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Внезапно умер глава Сената Чехии Ярослав Кубера

20.01.2020 16:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель Сената (верхней палаты) парламента Чехии Ярослав Кубера умер в понедельник на 73-м году жизни. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Сената Суе Нгуен.



"Ярослав Кубера умер в городе Теплице (северо-западная Чехия), - отметила она. - Причиной смерти стали проблемы со здоровьем".

Более подробную информацию пресс-секретарь не сообщила.

Между тем, сайт пражской газеты Pravo информировал, что смерть Куберы была неожиданной. Ему стало плохо, когда он направлялся в воскресенье в свой офис. 

Спикер немедленно был госпитализирован в больнице Теплице, а затем перевезен в клинику города Усти-над-Лабем (северо-запад Чехии) - административного центра Устецкого края, где позже умер.

Ярослав Кубера, которому 16 февраля должно было исполнится 73 года, возглавлял Сенат с ноября 2018 года. Он прошел в верхнюю палату парламента от Гражданской демократической партии. 

Ранее он был мэром Теплице. В 1967 году активно поддержал демократические процессы в Чехословакии и вступил в Коммунистическую партию Чехословакии, которую через год покинул в знак протеста против ввода в эту страну советских войск. 

Кубера был одним из наиболее ярких выразителей либеральных взглядов на чешской политической сцене.

Сенаторам вскоре предстоит избрать нового председателя. До этого времени его обязанности должны перейти к первому вице-спикеру Иржи Ружечке.
 
 
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Председатель Сената (верхней палаты) парламента Чехии Ярослав Кубера умер в понедельник на 73-м году жизни. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Сената Суе...
 
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