Внезапно умер глава Сената Чехии Ярослав Кубера









"Ярослав Кубера умер в городе Теплице (северо-западная Чехия), - отметила она. - Причиной смерти стали проблемы со здоровьем".





Более подробную информацию пресс-секретарь не сообщила.





Между тем, сайт пражской газеты Pravo информировал, что смерть Куберы была неожиданной. Ему стало плохо, когда он направлялся в воскресенье в свой офис.





Спикер немедленно был госпитализирован в больнице Теплице, а затем перевезен в клинику города Усти-над-Лабем (северо-запад Чехии) - административного центра Устецкого края, где позже умер.





Ярослав Кубера, которому 16 февраля должно было исполнится 73 года, возглавлял Сенат с ноября 2018 года. Он прошел в верхнюю палату парламента от Гражданской демократической партии.





Ранее он был мэром Теплице. В 1967 году активно поддержал демократические процессы в Чехословакии и вступил в Коммунистическую партию Чехословакии, которую через год покинул в знак протеста против ввода в эту страну советских войск.





Кубера был одним из наиболее ярких выразителей либеральных взглядов на чешской политической сцене.





Сенаторам вскоре предстоит избрать нового председателя. До этого времени его обязанности должны перейти к первому вице-спикеру Иржи Ружечке.