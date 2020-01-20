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Работникам обанкротившихся компаний будут выплачивать зарплату из спецфонда
Источник материала: Myfin
По словам главы ФПБ, еще в 2017 году Федерация профсоюзов предложила создать механизм компенсации работникам утраченного заработка.
В 2019 году минэкономики и минфин разработали концепцию обязательного страхования от невыплаты
Предполагается, что организации, которым грозит
«Это позволит людям содержать себя, иметь определенные деньги и заниматься поиском работы. И, самое важное, что эти страховые взносы будут перечисляться в
Он отметил, что задолженность предприятий-банкротов по зарплате и
Источник: Myfin.by
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В Беларуси могут создать специальный фонд для выплаты зарплаты работникам обанкротившихся предприятий. Фонд предлагает создать Федерация профсоюзов Беларуси. Об...
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