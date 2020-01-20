«Оскар-2020»: кто победит в основных номинациях? Прогноз эксперта

Источник материала: Tut.by

В прошлом году белорусский режиссер Никита Лаврецкий угадал больше всего победителей «Оскара» среди 60 тысяч участников конкурса на «Кинопоиске». В этом году AFISHA.TUT.BY попросила его составить прогноз на приближающуюся премию. Какие фильмы победят — в предсказании эксперта.

Режиссер Никита Лаврецкий, снискавший репутацию главного по прогнозам в результатах оскаровской гонки, в каждой из категорий выделил трех номинантов. Во-первых, возможного победителя, во-вторых, его главного конкурента и, в-третьих, того, кто, по его мнению, должен был бы победить в идеальном справедливом мире.

Никита поясняет, почему список возможных лауреатов именно такой:



Никита Лаврецкий

— Выбирать победителей оскаровских номинаций будут в конце января члены Американской киноакадемии — профессионалы киноиндустрии. Часть информации об их предпочтениях можно понять по результатам премий отдельных гильдий (актерской, режиссерской, продюсерской и так далее — все они вручат свои призы в ближайшие недели), часть — из пересечений самих номинаций. Но, пожалуй, основное подспорье в прогнозах — просто витающие в воздухе настроения.

Лучший фильм



Кадр из фильма «Паразиты»

Номинированы: «1917», «Джокер», «Ирландец», «Кролик Джоджо», «Маленькие женщины», «Однажды в… Голливуде», «Паразиты», «Форд против Феррари»

Победит: «Паразиты». Корейская сенсация о полном саспенса противостоянии богатой и бедной семей в стенах одного дизайнерского дома имеет все шансы войти в историю как первый фильм на иностранном языке, завоевавший «Оскар» в основной категории. Идеальная комбинация из превосходной режиссерской техники, не отпускающей внимание зрителя, и абсолютно универсального социального месседжа роднит это кино с такими недавними победителями, как «Форма воды» и «Зеленая книга». Так что никакие субтитры, кажется, этой победе не преграда: все-таки «Паразиты» — это еще и феноменальный по меркам корейского кино хит мирового проката.

Может победить: «Однажды… в Голливуде». Квентин Тарантино, несомненно, главный приз давно заслужил, и комедийный триллер «Однажды… в Голливуде» хоть и не всем пришелся по вкусу из-за своей необычной сценарной структуры, все равно впечатляет уверенностью постановки. Единственная проблема: «Голливуд» не номинирован в категории «Лучший монтаж», а без этой номинации картины выигрывают в номинации «Лучший фильм» примерно раз в сорок лет.

Должен победить: «Однажды… в Голливуде». После того как в Каннах Тарантино из наград оставили только с призовым ошейником за лучшую собачью роль (это не шутка), хочется, чтобы справедливость восторжествовала и одну из его лучших работ все-таки наградили по достоинству.

Лучший режиссер



Кадр из фильма «1917»

Номинированы: Сэм Мендес («1917»), Пон Чжун Хо («Паразиты»), Мартин Скорсезе («Ирландец»), Квентин Тарантино («Однажды в… Голливуде»), Тодд Филлипс («Джокер»)

Победит: Сэм Мендес («1917»). Сэм Мендес готовится повторить успех «Красоты по-американски» со своей военной драмой «1917», рассказывающей историю двух юных солдат на фронте Первой мировой с помощью одного длинного монтажного кадра. В белорусский прокат кино выйдет только 30 января, но на родине оно уже имеет репутацию настоящего технического чуда.

Может победить: Пон Чжун Хо («Паразиты»). Сенсационность «Паразитов» не знает предела: еще недавно никто бы не поверил, что корейца Пона вообще номинируют на лучшего режиссера, а нынче на фоне растущих шансов картины на победу в номинации «Лучший фильм» предсказывать победу еще и ее режиссера вполне логично.

Должен победить: Пон Чжун Хо. Можно по-разному относиться к фарсообразному и слишком прямолинейному сценарию «Паразитов», но нельзя отрицать чистый саспенс и степень выдумки, которые привнёс в картину очень талантливый режиссер Пон Чжун Хо.

Лучший актер



Кадр из фильма «Джокер»

Номинированы: Антонио Бандерас («Боль и слава»), Адам Драйвер («Брачная история»), Леонардо Ди Каприо («Однажды в… Голливуде»), Джонатан Прайс («Два Папы»), Хоакин Феникс («Джокер»)

Победит: Хоакин Феникс («Джокер»). Об актерской игре Хоакина Феникса в «Джокере» слагались легенды еще до премьеры. Специально для роли Феникс сбросил килограммы, а на съемочной площадке отказывался выходить из образа. Все это — явный оскаровский формат, и серьезных конкурентов у лауреата «Золотого глобуса» этого года пока что не намечается.

Может победить: Адам Драйвер («Брачная история»). Ближайший, хоть и все еще отдаленный, конкурент Феникса — это Адам Драйвер. Роль Драйвера — это в некотором смысле противоположность Джокера: не гротеск, а эмоциональная точность; не бесперебойная истерика, а экспрессивность маленьких деталей. Возможно, именно эта альтернатива и подкупит академиков.

Должен победить: Антонио Бандерас («Боль и слава»). Бандерас получил свою первую, но давно заслуженную номинацию за роль в автобиографической драме Педро Альмодовара «Боль и слава». Чуткость и эмоциональная обнаженность его актерской игры превосходят даже игру Адама Драйвера, но, кажется, эта роль чересчур тонкая для «Оскара».

Лучшая актриса



Кадр из фильма «Брачная история»

Номинированы: Рене Зеллвегер («Джуди»), Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»), Шарлиз Терон («Скандал»), Синтия Эриво («Хэрриет»)

Победит: Скарлетт Йоханссон («Брачная история»). Нынешний наградный сезон вполне можно назвать именем Скарлетт Йоханссон. Знаменитая актриса не только получила первую в карьере номинацию на «Оскар», но и добилась вдобавок редкой двойной номинации: как лучшая актриса и лучшая актриса второго плана (за фильм «Кролик Джоджо»). Если уж любви киноакадемиков хватило на такой жест, то и на статуэтку за блестящую роль женщины, переживающей личностную трансформацию во время развода, должно хватить.

Может победить: Рене Зеллвегер («Джуди»). Рене Зеллвегер пока что получает за роль Джуди Гарленд (все, как обычно, любят биопики) даже больше наград, чем Йоханссон, и находится в большем фаворе у букмекеров. Против нее играет то обстоятельство, что сам фильм киноакадемикам пришелся не очень-то по вкусу (у него только две номинации — за актрису и грим), а сама Зеллвегер хоть и совершила недавно успешный камбэк, одну статуэтку уже имеет.

Должна победить: Скарлетт Йоханссон. Наградный сезон имени Йоханссон должен был наступить гораздо раньше, но музу Вуди Аллена и Софии Копполы киноакадемики почему-то до этого недооценивали. Что ж, «Брачная история» — вполне неплохой повод для награды.

Лучший актер второго плана



Кадр из фильма «Однажды в… Голливуде»

Номинированы: Аль Пачино («Ирландец»), Джо Пеши («Ирландец»), Брэд Питт («Однажды в… Голливуде»), Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»), Энтони Хопкинс («Два Папы»)

Победит: Брэд Питт («Однажды в… Голливуде»). Роль каскадера Клиффа Бута — это настоящий пик харизмы Брэда Питта, перед которым практически невозможно устоять.

Может победить: Джо Пеши («Ирландец»). На фоне красавца Питта вернувшийся с пенсии Джо Пеши — это, конечно, маловероятный претендент, но на роль темной лошадки вполне подходит: в «Ирландце» интереснее и многослойнее героя не было.

Должен победить: Джо Пеши. Пеши ранее уже выигрывал «Оскар» за роль в «Славных парнях», но в этот раз сыграл совершенно поразительную партию против собственного типажа — эдакого Мефистофеля, мрачного и спокойного, а не бойкого и острого на язык, как обычно. Статуэтка за эту роль выглядит даже уместнее, чем за во многом комедийный выход Питта.

Лучшая актриса второго плана



Кадр из фильма «Брачная история»

Номинированы: Кэти Бейтс («Дело Ричарда Джуэлла»), Лора Дерн («Брачная история»), Скарлетт Йоханссон («Кролик Джоджо»), Марго Робби («Скандал»), Флоренс Пью («Маленькие женщины»)

Победит: Лора Дерн («Брачная история»). Маленькая, но западающая в память из-за пары ярких монологов роль адвоката из «Брачной истории» почти гарантированно принесет первый «Оскар» музе Дэвида Линча, звезде «Парка Юрского периода» и просто культовой голливудской актрисе Лоре Дерн.

Может победить: Скарлетт Йоханссон («Кролик Джоджо»). После двух номинаций киноакадемики просто обязаны наградить статуэткой Скарлетт Йоханссон: если не за главную роль, то хотя бы за роль второго плана (впрочем, едва ли речь идёт о двух статуэтках — хотя всё возможно).

Должна победить: Лора Дерн. Дерн — и правда чудесная актриса, и партия из «Брачной истории» вполне ясно демонстрирует ее таланты.

Лучший оригинальный сценарий



Кадр из фильма «Однажды в… Голливуде»

Номинированы: Ноа Баумбах («Брачная история»), Райан Джонсон («Достать ножи»), Сэм Мендес и Кристи Уилсон-Кернс («1917»), Пон Джун Хо и Хан Джин Вон («Паразиты»), Квентин Тарантино («Однажды в… Голливуде»)

Победит: Квентин Тарантино («Однажды в… Голливуде»). Сценарий «Однажды в… Голливуде» — это один из самых необычных экспериментов (так свободно с жанрами и ритмом Тарантино редко когда обращался) одного из величайших сценаристов нашего времени. Никаких препятствий для того, чтобы Тарантино сравнялся с нынешним рекордсменом категории «Лучший оригинальный сценарий» Вуди Алленом и получил свою третью статуэтку, не видится.

Могут победить: Пон Чжун Хо и Хан Джин Вон («Паразиты»). Вполне возможно, что «Паразиты» окажутся настолько популярным фильмом, что киноакадемики охотнее наградят свежие корейские голоса, чем Квентина Тарантино, с легендарным статусом которого и так все понятно (именно такой расклад случился в 2019 году в Каннах, где «Паразиты» выиграли главный приз, а Тарантино остался ни с чем — ну кроме ошейника за лучшую собачью роль).

Должен победить: Квентин Тарантино. Все-таки это мастерская работа, с изяществом и живостью которой нарочитый фарс «Паразитов» и рядом не стоял.

Лучший адаптированный сценарий



Кадр из фильма «Ирландец»

Номинированы: Тайка Вайтити («Кролик Джоджо»), Грета Гервиг («Маленькие женщины»), Стивен Зеллиан («Ирландец»), Энтони МакКартен («Два Папы»), Тодд Филлипс и Скотт Сильвер («Джокер»)

Победит: Стивен Зеллиан («Ирландец»). «Ирландец» — это эпическое полотно, и сценарий, сжимающий целые эпохи и жизни в какие-то три с половиной часа, здесь чуть ли не важнее режиссуры Мартина Скорсезе. К тому же по поводу цифровых приемов Скорсезе у публики постепенно возникают сомнения (вполне обоснованные), а вот к сценарию, кажется, никаких вопросов нет.

Может победить: Грета Гервиг («Маленькие женщины»). Так вышло, что в этом году среди режиссеров-номинантов нет ни одной женщины, и для многих голосующих одно это обстоятельство — достаточный повод вознаградить женщину хотя бы за сценарий. В таком случае Грета Гервиг — это просто идеальный кандидат: сообщается, что ей удалось вдохнуть подлинное дыхание жизни в очередную адаптацию классического романа «Маленькие женщины» — а это уже дорогого стоит.

Должен победить: Стивен Зеллиан. Сценарий «Ирландца» не только поражает своим масштабом и объемом переработанной информации, но и изображает очень многослойных, психологически достоверных персонажей.

Лучший анимированный фильм и лучший международный фильм



Кадр из мультфильма «История игрушек 4»

Победят: «История игрушек 4» и «Паразиты». Тот случай, когда борьба ведется вообще без конкурентов. Очередной отличный мультфильм студии «Пиксар» в отсутствие заметных анимационных хитов и просто один из самых прославленных фильмов года в слишком тесной для него гетто-номинации фильмов на иностранном языке.

Лучшая операторская работа, лучший монтаж звука, лучшее сведение звука, лучшие спецэффекты



Кадр из фильма «1917»

Победит: «1917». Как уже было сказано выше, военный боевик «1917» имеет репутацию настоящего технического чуда. Нет причин сомневаться в том, что все технические номинации он сметет за раз.

Лучший художник-постановщик, лучшие костюмы



Кадр из фильма «Однажды в… Голливуде»

Победит: «Однажды в… Голливуде». Очевидцы сообщают, что Тарантино удалось воссоздать Голливуд образца 1969 года просто-таки с пугающей точностью. Для неочевидцев все это выглядело тоже вполне волшебно — как яркая сказка, где действие происходит в Америке мечты.

Насколько верен прогноз эксперта, узнаем уже 9 февраля.

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