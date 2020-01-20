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«Это позволит людям содержать себя». Властям предложили ввести страховку от невыплаты зарплат

20.01.2020 16:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Профсоюзы в очередной раз предлагают ввести обязательное страхования работников от невыплаты зарплаты — на случай, если организация обанкротится. Об этом 20 января заявил председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда после встречи с президентом, сообщает СТВ. Профсоюзы выступают за создание компенсационного фонда в «Белгосстрахе», который будет возмещать утрату зарплаты за три месяца. Но власти не спешат решать этот вопрос: предложение по созданию такого фонда на случай невыплаты зарплаты и неуплаты страховых взносов предприятиями-банкротами Федерация профсоюзов внесла в правительство в апреле 2019 года.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«За три месяца мы предлагаем компенсировать утрату заработной платы и уплаты ФСЗН, поскольку сегодня в республике есть порядка 30 млн задолженность как по заработной плате предприятий-банкротов и по уплате ФСЗН, — заявил Михаил Орда. — Мы понимаем, что сегодня ФСЗН — это сегодня пенсионный стаж. Мы предлагаем сформировать компенсационный фонд в „Белгосстрахе“, который будет компенсировать утрату заработной платы за три месяца».

По мнению Михаила Орды, такой фонд «позволит людям, безусловно, содержать себя, возможность иметь определенные деньги и заниматься поиском работы». «Самое важное — что будут перечисляться в фонд ФСЗН вот эти страховые взносы», — отметил председатель Федерации профсоюзов.

Профсоюзы не первый год выступают за то, чтобы в Беларуси ввели новый механизм страхования рисков невыплаты зарплаты при банкротстве организации. В стране, как пояснял ранее председатель федерации Михаил Орда, достаточно часто возникают ситуации, когда предприятия, которые испытывают экономические трудности, не уплачивают за своих сотрудников страховые взносы. «А ведь если организация не платила в ФСЗН, то у людей не формируется страховой стаж», — отмечали профсоюзы.

Что предполагает страховка от невыплаты зарплат

О компенсации зарплат сотрудникам предприятий-банкротов говорится также в генсоглашении между правительством, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов на 2019−2021 годы.

По концепции предприятия и организации, которые теоретически могут стать банкротами, должны будут делать отчисления в специальный фонд. Взносы небольшие — всего четыре сотые процента от фонда оплаты труда. Потом из этого фонда работникам предприятий, которые обанкротились, будут платить зарплату и делать за них отчисления в ФСЗН.

— Мы настаиваем на том, что этот вопрос требует скорейшего решения. Ведь количество проблемных в этом плане организаций постепенно увеличивается. Например, если в 2016 году их было 319, то в прошлом — уже 821, — говорил ранее Михаил Орда. — Еще один важный момент: мы расширили перечень гарантий для трудящихся, рекомендованный для включения в коллективные договоры. Чтобы это реально работало на практике, необходимо привести нормы тарифных, областных соглашений и коллективных договоров в соответствие с Генсоглашением.

Сейчас в отдельных областных соглашениях нет некоторых важных рекомендованных норм. К примеру, об оплате простоев работников в размере 100 процентов тарифной ставки или о выплате выходного пособия, когда работник увольняется по желанию нанимателя по истечении срока контракта.

Власти не спешат решать проблемный вопрос

Предложение по созданию специального страхового компенсационного фонда на случай невыплаты зарплаты и неуплаты страховых взносов предприятиями-банкротами Федерация профсоюзов внесла в правительство в апреле 2019 года.

В мае 2019 года в Федерации профсоюзов заявляли, что проблема невыплаты зарплат, а также неуплаты предприятиями-банкротами страховых взносов за своих работников вызывает серьезную обеспокоенность профсоюзов. «Люди теряют не только доходы, но и страховой стаж, который в дальнейшем существенно влияет на размер пенсионных выплат», — отмечал Михаил Орда перед началом заседания Нацсовета по трудовым и соцвопросам.

«Это несправедливо по отношению к людям, которые честно трудились, — говорил председатель ФПБ. — Например, в прошлом году (2018 год. — Прим. ред.) было ликвидировано 480 предприятий-банкротов, а численность работников, за которых не выплачивались страховые взносы, составила 4901 человек. Мы понимаем, что когда эти работники будут оформлять пенсию, они потеряют в деньгах».

Напомним, ранее Минтруда и соцзащиты выступало за развитие системы страхования по рыночной модели, где человек получает высокое пособие по безработице. Но в мае 2018 года министр труда и соцзащиты Ирина Костевич заявила, что этот вопрос стоит рассмотреть в следующей пятилетке.

В декабре 2019 года в Минтруда сообщили, что пособия по безработице в первую очередь увеличат для двух категорий белорусов. «Сейчас мы готовим проект закона о внесении изменений в закон о занятости. Мы выходим с инициативой увеличить пособия, в частности, безработным с территорий с напряженной ситуацией на рынке труда. Вторая категория — это люди старше 50 лет, которым действительно сложно конкурировать на рынке труда», — отмечала Ирина Костевич.

 
 
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Профсоюзы предлагают ввести обязательное страхования работников от невыплаты зарплаты на случай, если организация или предприятие, где они работали,...
 
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