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«Это позволит людям содержать себя». Властям предложили ввести страховку от невыплаты зарплат
Источник материала: Tut.by
Профсоюзы в очередной раз предлагают ввести обязательное страхования работников от невыплаты зарплаты — на случай, если организация обанкротится. Об этом 20 января заявил председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда после встречи с президентом,
«За три месяца мы предлагаем компенсировать утрату заработной платы и уплаты ФСЗН, поскольку сегодня в республике есть порядка 30 млн задолженность как по заработной плате предприятий-банкротов и по уплате ФСЗН, — заявил Михаил Орда. — Мы понимаем, что сегодня ФСЗН — это сегодня пенсионный стаж. Мы предлагаем сформировать компенсационный фонд в „Белгосстрахе“, который будет компенсировать утрату заработной платы за три месяца».
По мнению Михаила Орды, такой фонд «позволит людям, безусловно, содержать себя, возможность иметь определенные деньги и заниматься поиском работы». «Самое важное — что будут перечисляться в фонд ФСЗН вот эти страховые взносы», — отметил председатель Федерации профсоюзов.
Профсоюзы не первый год
Что предполагает страховка от невыплаты зарплат
О компенсации зарплат сотрудникам предприятий-банкротов говорится также в генсоглашении между правительством, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов на 2019−2021 годы.
По концепции предприятия и организации, которые теоретически могут стать банкротами, должны будут делать отчисления в специальный фонд. Взносы небольшие — всего четыре сотые процента от фонда оплаты труда. Потом из этого фонда работникам предприятий, которые обанкротились, будут платить зарплату и делать за них отчисления в ФСЗН.
— Мы настаиваем на том, что этот вопрос требует скорейшего решения. Ведь количество проблемных в этом плане организаций постепенно увеличивается. Например, если в 2016 году их было 319, то в прошлом — уже 821, — говорил ранее Михаил Орда. — Еще один важный момент: мы расширили перечень гарантий для трудящихся, рекомендованный для включения в коллективные договоры. Чтобы это реально работало на практике, необходимо привести нормы тарифных, областных соглашений и коллективных договоров в соответствие с Генсоглашением.
Сейчас в отдельных областных соглашениях нет некоторых важных рекомендованных норм. К примеру, об оплате простоев работников в размере 100 процентов тарифной ставки или о выплате выходного пособия, когда работник увольняется по желанию нанимателя по истечении срока контракта.
Власти не спешат решать проблемный вопрос
Предложение по созданию специального страхового компенсационного фонда на случай невыплаты зарплаты и неуплаты страховых взносов предприятиями-банкротами Федерация профсоюзов
В мае 2019 года в Федерации профсоюзов
«Это несправедливо по отношению к людям, которые честно трудились, — говорил председатель ФПБ. — Например, в прошлом году (2018 год. — Прим. ред.) было ликвидировано 480 предприятий-банкротов, а численность работников, за которых не выплачивались страховые взносы, составила 4901 человек. Мы понимаем, что когда эти работники будут оформлять пенсию, они потеряют в деньгах».
Напомним, ранее Минтруда и соцзащиты
В декабре 2019 года в Минтруда
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Профсоюзы предлагают ввести обязательное страхования работников от невыплаты зарплаты на случай, если организация или предприятие, где они работали,...
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