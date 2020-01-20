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Под Гродно Mercedes насмерть сбил мужчину
Источник материала: Tut.by
Утром 20 января в Гродненском районе автомобиль сбил пожилого мужчину,
По предварительной информации, 61-летний водитель Mercedes ехал по трассе Добровольщина — Тарусичи — Барановичи со стороны Гродно и сбил пожилого мужчину, который шел по краю проезжей части в попутном направлении.
В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести и умер в автомобиле скорой при доставлении в больницу. Личность мужчины устанавливается.
По словам водителя, он не заметил пешехода, потому что был ослеплен светом фар встречного автомобиля.
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По словам водителя, он не заметил пешехода, потому что был ослеплен светом фар встречного автомобиля.
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