Под Гродно Mercedes насмерть сбил мужчину

Источник материала: Tut.by

Утром 20 января в Гродненском районе автомобиль сбил пожилого мужчину, сообщили в областной ГАИ.





По предварительной информации, 61-летний водитель Mercedes ехал по трассе Добровольщина — Тарусичи — Барановичи со стороны Гродно и сбил пожилого мужчину, который шел по краю проезжей части в попутном направлении.

В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести и умер в автомобиле скорой при доставлении в больницу. Личность мужчины устанавливается.

По словам водителя, он не заметил пешехода, потому что был ослеплен светом фар встречного автомобиля.