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Минские таксисты грозят блокировать центральные улицы столицы

20.01.2020 17:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Минские таксисты грозят блокировать центральные улицы столицы

фото: euroradio.fm

Они поясняют, что из-за низких тарифов им приходится работать по 16-18 часов.

Более сотни столичных таксистов подписали письмо к руководству диспетчерских служб. Водители жалуются на низкие заработки. Они требуют увеличить цену километра пробега на 5 копеек, пишет Еврорадио.

В случае отказа водители такси грозят блокировать работу минских служб такси.

Ответа на свои требования таксисты будут ждать до 30 января. Если реакция на обращение их не удовлетворит, он готовы блокировать работу ежедневно с 7:00 до 12:00. В это время водители не будут принимать заказы. Возможна и крайняя мера – перекрытие проспекта Независимости в час пик, предупреждают водители.

 
 
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Они поясняют, что из-за низких тарифов им приходится работать по 16-18 часов.
 
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