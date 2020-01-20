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Иранец пытался незаконно попасть в Евросоюз через Пинск

20.01.2020 17:13 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Иранец пытался незаконно попасть в Евросоюз через Пинск
Фото из открытых источников

Инцидент произошел 17 января. Внимание пограничников привлек мужчина азиатской внешности. Выяснилось, что на территории Беларуси он находится нелегально, более полумесяца назад у него истек срок действия визы.  

Среди личных вещей у иранца были GPS-навигатор, мобильный телефон с картами местности, кусачки по металлу.

По словам задержанного, он пытался попасть в Украину, а оттуда – в Евросоюз. Мужчина предпринял путешествие, потому что хотел лучших условий жизни.

В ближайшее время иностранца депортируют с запретом въезда сроком на 5 лет, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Пинского пограничного отряда Михаила Бута-Гусаима.  

Иранец пытался незаконно попасть в Евросоюз через Пинск
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Теги: Гомель
 
 
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В Пинске пограничники задержали иностранца, который намеревался незаконно пересечь границу.
 
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