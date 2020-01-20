Иранец пытался незаконно попасть в Евросоюз через Пинск

Инцидент произошел 17 января. Внимание пограничников привлек мужчина азиатской внешности. Выяснилось, что на территории Беларуси он находится нелегально, более полумесяца назад у него истек срок действия визы.

Среди личных вещей у иранца были GPS-навигатор, мобильный телефон с картами местности, кусачки по металлу.

По словам задержанного, он пытался попасть в Украину, а оттуда – в Евросоюз. Мужчина предпринял путешествие, потому что хотел лучших условий жизни.