ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко назначил главу Минобороны Беларуси госсекретарем Совбеза

20.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил министра обороны страны Андрея Равкова госсекретарем Совета безопасности, сообщает агентство БЕЛТА. 

«Я вчера принял решение о назначении вас в секретариат Совета безопасности государственным секретарем», - заявил Лукашенко, обращаясь к Равкову.

По словам главы государства, данное решение было принято в связи с «непростым временем» и освободившейся должностью. «Военная организация не терпит неопределенности», – подчеркнул Лукашенко. 

Как ожидается, Равков заменит Станислава Зася, который ранее был назначен генсекретарем Организации Договора о коллективной безопасности.

Андрей Равков стал министром обороны Беларуси в 2014 году. До этого, с 2006-го по 2012 год, он занимал должности начальника оперативного отдела - заместителя начальника штаба Западного оперативного командования, а также начальника штаба - первого заместителя командующего войсками Северо-Западного оперативного командования. С 2012-го до 2014 года был командующим войсками Северо-Западного оперативного командования.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Андрей Равков заменит Станислава Зася, который ранее был назначен генсекретарем Организации Договора о коллективной безопасности.
 
Новости дня
Новости разные
 
Осуждены 12 человек на срок от 5 до 14 лет. Первый приговор по делу о сбыте маковой соломки вынесли в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

19.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика