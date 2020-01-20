Лукашенко назначил главу Минобороны Беларуси госсекретарем Совбеза

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил министра обороны страны Андрея Равкова госсекретарем Совета безопасности, сообщает агентство БЕЛТА.



«Я вчера принял решение о назначении вас в секретариат Совета безопасности государственным секретарем», - заявил Лукашенко, обращаясь к Равкову.



По словам главы государства, данное решение было принято в связи с «непростым временем» и освободившейся должностью. «Военная организация не терпит неопределенности», – подчеркнул Лукашенко.



Как ожидается, Равков заменит Станислава Зася , который ранее был назначен генсекретарем Организации Договора о коллективной безопасности.



Андрей Равков стал министром обороны Беларуси в 2014 году. До этого, с 2006-го по 2012 год, он занимал должности начальника оперативного отдела - заместителя начальника штаба Западного оперативного командования, а также начальника штаба - первого заместителя командующего войсками Северо-Западного оперативного командования. С 2012-го до 2014 года был командующим войсками Северо-Западного оперативного командования.