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Лукашенко назначил главу Минобороны Беларуси госсекретарем Совбеза
20.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил министра обороны страны Андрея Равкова госсекретарем Совета безопасности, сообщает агентство
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Андрей Равков заменит Станислава Зася, который ранее был назначен генсекретарем Организации Договора о коллективной безопасности.
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