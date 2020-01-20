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«Ведзьмару дайце талер». Белорусы сделали свой кавер на песню про «чеканную монету»

20.01.2020 17:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У вирусной песни Лютика из сериала «Ведьмак» появился и белорусскоязычный аналог. Ее исполнил фольклорный ансамбль «Тутэйшая шляхта» из Минска — смотрите, что получилось.

Столичный фольклорный ансамбль, который был создал при БГУ еще в 90-х, записал свою версию песни про «чеканную монету». Это, безусловно, главный мем из свежего сериала Netflix «Ведьмак», ее уже несколько недель поет почти весь интернет.

Напомним, что в начале января омский народный хор уже взорвал Сеть кавером на песню из «Ведьмака». В отличие от российских коллег, в видео белорусов есть еще и спецэффекты, причем какие! На последних секундах ролика происходит нечто, не прописанное по сценарию (спойлерить не будем).

На момент публикации новости у видео «Тутэйшай шляхты» было 445 просмотров, 66 отметок «Мне нравится» и ни одной — «Мне не нравится».

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Теги: Минск
 
 
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У вирусной песни Лютика из сериала «Ведьмак» появился и белорусскоязычный аналог. Ее исполнил фольклорный ансамбль «Тутэйшая шляхта» из Минска - смотрите, что...
 
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