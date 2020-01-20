Количество путешественников по миру возросло до 1,5 миллиарда человек

В 2019 году количество международных прибытий увеличилось на 54 миллиона по сравнению с 2018 году и составило 1,5 миллиарда человек.

Об этом свидетельствуют данные Всемирной туристической организации ООН (UNWTO), передает РИА Новости . Уточняется, что странами-лидерами по числу принимаемых туристов являются США, Франция и Испания.

Наиболее высокий темп роста международных прибытий зафиксирован на Ближнем Востоке, этот показатель увеличился на 8% по сравнению с 2018 годом. Следом идет Азиатско-Тихоокеанский регион (рост на 5%) и Европа (рост на 4%).

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По данным организации, число туристов растет уже десятый год подряд, такая тенденция будет наблюдаться и в 2020 году. По подсчётам UNWTO, в этом году туристический поток увеличится на 3-4%. Во многом это произойдет из-за Олимпиады в Токио и всемирной выставки Expo-2020 в Дубае.

Эксперты организации отмечают, что постоянное увеличение международных прибытий говорит о том, что туризм остается ведущим и устойчивым сектором экономики.