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Девушка не стриглась 11 лет из-за неудачного посещения парикмахерской в детстве
Источник материала: СТВ
Ниланши Патель стала подростом с самыми длинными волосами. 17-летняя жительница индийского штата Гуджарат последний раз ходила в парикмахерскую одиннадцать лет назад.
Как
Индианка моет волосы раз в неделю и дважды в неделю смазывает маслом. Ухаживать за ними также помогает и мама девушки.
По словам Ниланши, единственное занятие, при котором у неё возникают проблемы из-за длинных волос, – это плавание.
Месяцем ранее мы рассказывали о жительнице Украины с почти двухметровой косой.
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Ниланши Патель стала подростом с самыми длинными волосами. 17-летняя жительница индийского штата Гуджарат последний раз ходила в парикмахерскую одиннадцать лет...
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