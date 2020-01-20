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Беларусы записали национальный кавер на хит «Ведьмака» про чеканную монету
Источник материала: KYKY>
Это должно было случиться, и вот: фольклорный ансамбль «Тутэйшая Шляхта»
«Ведзьмару дайце талер, адсыпце дукатаў, адсыпце дукатаў, о-о-о! Ведзьмару дайце талер – за добрае плата!» – так теперь звучат строчки того самого припева, который породил океан мемов (и наводнение все еще никак не остановить). Вместо тысячи слов – смотрите:
Текст на беларуский язык переводили худрук ансамбля Ольга Мохнач и вокалист Денис Степура, используя одновременно английский оригинал и русскую адаптацию. Весь процесс от идеи до реализации занял неделю. Теперь музыканты ансамбля будут исполнять эту песню на своих концертах,
Нельзя не вспомнить, что и сам сериал «Ведьмак» теперь
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Это должно было случиться, и вот: фольклорный ансамбль «Тутэйшая Шляхта» записал беларуский кавер на вирусный саундтрек из сериала «Ведьмак» – одного из самых...
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