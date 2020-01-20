Беларусы записали национальный кавер на хит «Ведьмака» про чеканную монету

Источник материала: KYKY

Это должно было случиться, и вот: фольклорный ансамбль «Тутэйшая Шляхта» записал беларуский кавер на вирусный саундтрек из сериала «Ведьмак» – одного из самых популярных шоу Netflix. Видео появилось на ютьюбе.

«Ведзьмару дайце талер, адсыпце дукатаў, адсыпце дукатаў, о-о-о! Ведзьмару дайце талер – за добрае плата!» – так теперь звучат строчки того самого припева, который породил океан мемов (и наводнение все еще никак не остановить). Вместо тысячи слов – смотрите:

Текст на беларуский язык переводили худрук ансамбля Ольга Мохнач и вокалист Денис Степура, используя одновременно английский оригинал и русскую адаптацию. Весь процесс от идеи до реализации занял неделю. Теперь музыканты ансамбля будут исполнять эту песню на своих концертах, рассказали они «Свободе». Правда, кавер сделан любительски: если причастные к проекту найдут помощь извне, появится студийная версия.

Нельзя не вспомнить, что и сам сериал «Ведьмак» теперь переозвучивают на беларуском. Это случилось благодаря группе «RэZэрвацыЯ», в которую входят переводчики. Они ведут крауд-кампанию на площадке talaka.org и собрали уже 3260 из 7780 рублей. За любой из трех донатов – десять, 20 или 40 рублей – группа обещает открыть доступ к «Ведьмаку» – с беларуской озвучкой и субтитрами. Первую серию на мове уже можно увидеть.