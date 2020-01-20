ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусы записали национальный кавер на хит «Ведьмака» про чеканную монету

20.01.2020 17:53 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Это должно было случиться, и вот: фольклорный ансамбль «Тутэйшая Шляхта» записал беларуский кавер на вирусный саундтрек из сериала «Ведьмак» – одного из самых популярных шоу Netflix. Видео появилось на ютьюбе.

«Ведзьмару дайце талер, адсыпце дукатаў, адсыпце дукатаў, о-о-о! Ведзьмару дайце талер – за добрае плата!» – так теперь звучат строчки того самого припева, который породил океан мемов (и наводнение все еще никак не остановить). Вместо тысячи слов – смотрите:

Текст на беларуский язык переводили худрук ансамбля Ольга Мохнач и вокалист Денис Степура, используя одновременно английский оригинал и русскую адаптацию. Весь процесс от идеи до реализации занял неделю. Теперь музыканты ансамбля будут исполнять эту песню на своих концертах, рассказали они «Свободе». Правда, кавер сделан любительски: если причастные к проекту найдут помощь извне, появится студийная версия.

Нельзя не вспомнить, что и сам сериал «Ведьмак» теперь переозвучивают на беларуском. Это случилось благодаря группе «RэZэрвацыЯ», в которую входят переводчики. Они ведут крауд-кампанию на площадке talaka.org и собрали уже 3260 из 7780 рублей. За любой из трех донатов – десять, 20 или 40 рублей – группа обещает открыть доступ к «Ведьмаку» – с беларуской озвучкой и субтитрами. Первую серию на мове уже можно увидеть.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это должно было случиться, и вот: фольклорный ансамбль «Тутэйшая Шляхта» записал беларуский кавер на вирусный саундтрек из сериала «Ведьмак» – одного из самых...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Фестиваль даёт оптимальный вариант для развития». Дети из Нарочи получили три золота на конкурсе в Польше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

19.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика