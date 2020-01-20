|
В Гималаях ищут семерых туристов, которых накрыла лавина
Источник материала: СТВ
Новости Непала. В Гималаях продолжаются поиски пропавших накануне семерых туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На высоте более 3 тысяч метров четверо путешественников из Южной Кореи и трое жителей Непала попали под лавину.
Ищут туристов уже вторые сутки: поисковую операцию осложняют снегопад и плохая видимость. На пешеходные тропы выпало больше 2 метров снега.
Лавина сошла возле базового лагеря на горе Аннапурна. Из этой зоны на вертолетах уже эвакуировали около 200 человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Непала. В Гималаях продолжаются поиски пропавших накануне семерых туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На высоте более 3 тысяч метров...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)