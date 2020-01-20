ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гималаях ищут семерых туристов, которых накрыла лавина

20.01.2020 17:22 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Непала. В Гималаях продолжаются поиски пропавших накануне семерых туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На высоте более 3 тысяч метров четверо путешественников из Южной Кореи и трое жителей Непала попали под лавину.

В Гималаях ищут семерых туристов, которых накрыла лавина

Ищут туристов уже вторые сутки: поисковую операцию осложняют снегопад и плохая видимость. На пешеходные тропы выпало больше 2 метров снега.

Лавина сошла возле базового лагеря на горе Аннапурна. Из этой зоны на вертолетах уже эвакуировали около 200 человек.

В Гималаях ищут семерых туристов, которых накрыла лавина

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Непала. В Гималаях продолжаются поиски пропавших накануне семерых туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На высоте более 3 тысяч метров...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Старых Дорогах нетрезвого водителя задержали после звонка его жены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

19.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика