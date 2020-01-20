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В Старых Дорогах нетрезвого водителя задержали после звонка его жены

20.01.2020 17:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Старых Дорогах нетрезвого водителя задержали после сообщения его супруги.  

По информации МВД, происшествие случилось вечером 18 января. В оперативно-дежурную службу Стародорожского РОВД позвонила женщина. Она сообщила, что ее муж, который находится в нетрезвом состоянии, планирует сесть за руль автомобиля Ford.  

Сотрудники ГАИ заметили транспортное средство на улице Армейской. Инспекторы подъехали к авто, включив проблесковые маячки, водитель начал движение, но затем остановился.  

В Старых Дорогах нетрезвого водителя задержали после звонка его жены
Фото: МВД  

За рулем автомобиля находился 36-летний местный житель. При приближении сотрудников ГАИ мужчина пересел на пассажирское сидение.  

В выдыхаемом воздухе концентрация паров составила 3,6 промилле.  

В отношении водителя составлен административный протокол за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.   

«Это был удар по мозгу. Ты теряешь ориентацию». Что чувствует водитель во время движения в «пьяных очках» (читать далее).  

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Новости Беларуси. В Старых Дорогах нетрезвого водителя задержали после сообщения его супруги.   По информации МВД, происшествие случилось вечером 18 января. В...
 
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