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В Старых Дорогах нетрезвого водителя задержали после звонка его жены
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Старых Дорогах нетрезвого водителя задержали после сообщения его супруги.
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Сотрудники ГАИ заметили транспортное средство на улице Армейской. Инспекторы подъехали к авто, включив проблесковые маячки, водитель начал движение, но затем остановился.
За рулем автомобиля находился 36-летний местный житель. При приближении сотрудников ГАИ мужчина пересел на пассажирское сидение.
В выдыхаемом воздухе концентрация паров составила 3,6 промилле.
В отношении водителя составлен административный протокол за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.
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Новости Беларуси. В Старых Дорогах нетрезвого водителя задержали после сообщения его супруги. По информации МВД, происшествие случилось вечером 18 января. В...
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