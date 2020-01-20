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Осуждены 12 человек на срок от 5 до 14 лет. Первый приговор по делу о сбыте маковой соломки вынесли в Минске

20.01.2020 17:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 14 лет усиленного режима. Первый приговор по громкому делу о сбыте наркотиков вынесли 20 января в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Осуждены 12 человек на срок от 5 до 14 лет. Первый приговор по делу о сбыте маковой соломки вынесли в Минске

Осуждены 12 человек на срок от 5 до 14 лет. Первый приговор по делу о сбыте маковой соломки вынесли в Минске

Напомним, речь идет о крупных поставках мака и маковой соломки. Всего установлено 54 эпизода незаконного сбыта. Обвиняемыми по делу в общей сложности проходит 41 человек. Сегодня к реальным срокам осуждены 12 из них.

Осуждены 12 человек на срок от 5 до 14 лет. Первый приговор по делу о сбыте маковой соломки вынесли в Минске

Елена Крупенина, старший прокурор отдела прокуратуры Минска:
Судом по настоящему уголовному делу осуждены 12 лиц – к различным срокам наказания в виде лишения свободы от 5 до 14 лет. Обвиняемые осуждены за незаконный оборот наркотических средств.

Правоохранительными органами была пресечена деятельность одной из крупнейших групп по реализации маковой соломы.

По данным следствия, преступная группа действовала в Беларуси с января 2015 года. Каждому участнику в ней была отведена своя роль. Общее руководство осуществлял 48-летний мужчина. Выстраивали четкую иерархию внутри и обучали конспирации.

Осуждены 12 человек на срок от 5 до 14 лет. Первый приговор по делу о сбыте маковой соломки вынесли в Минске

Осуждены 12 человек на срок от 5 до 14 лет. Первый приговор по делу о сбыте маковой соломки вынесли в Минске

Осуждены 12 человек на срок от 5 до 14 лет. Первый приговор по делу о сбыте маковой соломки вынесли в Минске

Люди в материале: Елена Крупенина
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Новости Беларуси. 14 лет усиленного режима. Первый приговор по громкому делу о сбыте наркотиков вынесли 20 января в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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