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Осуждены 12 человек на срок от 5 до 14 лет. Первый приговор по делу о сбыте маковой соломки вынесли в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 14 лет усиленного режима. Первый приговор по громкому
Напомним, речь идет о крупных поставках мака и маковой соломки. Всего установлено 54 эпизода незаконного сбыта. Обвиняемыми по делу в общей сложности проходит 41 человек. Сегодня к реальным срокам осуждены 12 из них.
Елена Крупенина, старший прокурор отдела прокуратуры Минска:
Правоохранительными органами была пресечена деятельность одной из крупнейших групп по реализации маковой соломы.
По данным следствия, преступная группа действовала в Беларуси с января 2015 года. Каждому участнику в ней была отведена своя роль. Общее руководство осуществлял 48-летний мужчина. Выстраивали четкую иерархию внутри и обучали конспирации.
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Осуждены 12 человек на срок от 5 до 14 лет. Первый приговор по делу о сбыте маковой соломки вынесли в Минске
Новости Беларуси. 14 лет усиленного режима. Первый приговор по громкому делу о сбыте наркотиков вынесли 20 января в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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