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«Фестиваль даёт оптимальный вариант для развития». Дети из Нарочи получили три золота на конкурсе в Польше
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Юные нарочане получили золото в трех номинациях на международном музыкальном конкурсе в Польше, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Двадцать первый фестиваль творчества «Калейдоскоп талантов» проходил в городе Живец. Всего воспитанники студии «Голосок» представили пять номеров. Пели как сольно, так и дуэтом. Один из номеров выполнили даже квартетом.
Ирина Виноградова, руководитель студии «Голосок»:
Дети соревновались в восьми номинациях. Среди них – вокал, танцевальное, изобразительное, театральное и цирковое искусство, а также декоративно-прикладное творчество и инструментальный жанр.
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«Фестиваль даёт оптимальный вариант для развития». Дети из Нарочи получили три золота на конкурсе в Польше
Новости Беларуси. Юные нарочане получили золото в трех номинациях на международном музыкальном конкурсе в Польше, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
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