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«Фестиваль даёт оптимальный вариант для развития». Дети из Нарочи получили три золота на конкурсе в Польше

20.01.2020 17:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Юные нарочане получили золото в трех номинациях на международном музыкальном конкурсе в Польше, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Фестиваль даёт оптимальный вариант для развития». Дети из Нарочи получили три золота на конкурсе в Польше

Двадцать первый фестиваль творчества «Калейдоскоп талантов» проходил в городе Живец. Всего воспитанники студии «Голосок» представили пять номеров. Пели как сольно, так и дуэтом. Один из номеров выполнили даже квартетом.

«Фестиваль даёт оптимальный вариант для развития». Дети из Нарочи получили три золота на конкурсе в Польше

Ирина Виноградова, руководитель студии «Голосок»:
У нас будет в марте Юрмала и в сентябре – Польша. Фестиваль дает опыт, дает оптимальный вариант для развития ребенка, потому что он чувствует себя по-другому. Он видит, как другие детки занимаются, как ты себя чувствуешь. Поэтому это очень здорово. Чем больше мы выезжаем, участвуем в концертах, тем лучше для нас.

«Фестиваль даёт оптимальный вариант для развития». Дети из Нарочи получили три золота на конкурсе в Польше

Дети соревновались в восьми номинациях. Среди них – вокал, танцевальное, изобразительное, театральное и цирковое искусство, а также декоративно-прикладное творчество и инструментальный жанр.

«Фестиваль даёт оптимальный вариант для развития». Дети из Нарочи получили три золота на конкурсе в Польше

Люди в материале: Ирина Виноградова
 
 
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Новости Беларуси. Юные нарочане получили золото в трех номинациях на международном музыкальном конкурсе в Польше, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
 
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