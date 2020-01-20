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На белорусско-польской границе у жителя Москвы обнаружен пневматический пистолет
20.01.2020 18:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
17 января в пункте пропуска «Брест» при оформлении на въезд в Беларусь в салоне автомобиля BMW пограничники обнаружили пневматический пистолет марки «Baikal mp 654-k».
Водителем транспортного средства и владельцем оружия оказался 30-летний гражданин России.
Сотрудники таможни изъяли и отправили пистолет на экспертизу. По данному факту проводится проверка.
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17 января в пункте пропуска «Брест» при оформлении на въезд в Беларусь в салоне автомобиля BMW пограничники обнаружили пневматический пистолет марки «Baikal mp 654-k». ...
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