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На МКАД водитель легковушки поставил рекорд скорости, которую зафиксировали камеры
Источник материала: Tut.by
На прошлой неделе по МКАД неслась легковушка со скоростью 229 км/ч. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ЗАО «Безопасные дороги Беларуси».
Ночью в четверг, 16 января, на 30 км МКАД (между улицами Монтажников и Есенина) на камеру фотофиксации превышения скорости попал легковой автомобиль с белорусскими номерами, который несся по трассе со скоростью 229 км/ч, при разрешенной скорости 90 км/ч. То есть, превышение скорости водителем составило 139 км/ч.
В отношении водителя было вынесено постановление по статье «Превышение скорости движения» (ч. 8 ст. 18.13. КоАП Беларуси). По ней предусмотрен штраф в размере шести базовых величин (162 рубля. — Прим. AUTO.TUT.BY).
Напомним, в 2016 году на трассе М6 23-летний минчанин на мамином внедорожнике Mercedes GL500 превысил скорость на 209 км/ч:
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Превышение скорости водителем составило 139 км/ч.
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