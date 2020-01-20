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На МКАД водитель легковушки поставил рекорд скорости, которую зафиксировали камеры

20.01.2020 18:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе по МКАД неслась легковушка со скоростью 229 км/ч. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ЗАО «Безопасные дороги Беларуси».


Фото: Глеб Малофеев

Ночью в четверг, 16 января, на 30 км МКАД (между улицами Монтажников и Есенина) на камеру фотофиксации превышения скорости попал легковой автомобиль с белорусскими номерами, который несся по трассе со скоростью 229 км/ч, при разрешенной скорости 90 км/ч. То есть, превышение скорости водителем составило 139 км/ч.

В отношении водителя было вынесено постановление по статье «Превышение скорости движения» (ч. 8 ст. 18.13. КоАП Беларуси). По ней предусмотрен штраф в размере шести базовых величин (162 рубля. — Прим. AUTO.TUT.BY).

Напомним, в 2016 году на трассе М6 23-летний минчанин на мамином внедорожнике Mercedes GL500 превысил скорость на 209 км/ч: ехал со скоростью 299 км/ч, где разрешено не более 90 км/ч, в прошлом году на трассе М1 Брест — Минск — граница РФ сняли на видео Porsche 911, который очень быстро ехал в направлении областного центра: скорость автомобиля, в котором установлен видеорегистратор, около 100 км/ч. При этом 911-й налегке его опередил и в считаные секунды.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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