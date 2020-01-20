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Не хотели жить вдали друг от друга. Пара купила себе микроавтобус и путешествует по Европе

20.01.2020 18:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Молодая пара купила микроавтобус, чтобы путешествовать на нём и жить вместе, поскольку снимать жильё слишком дорого. 

Как сообщает Daily Mail, 24-летние Аарон Голд и Лаура Кинг познакомились пять лет назад во время учёбы в Вестминстерском университете в Лондоне. Будучи студентами, молодые люди прожили вместе 18 месяцев. 

Не хотели жить вдали друг от друга. Пара купила себе микроавтобус и путешествует по Европе
Фото: MDWfeatures / Aaron Gold 

После окончания учебного заведения Аарон и Лаура разъехались по домам. Теперь паре приходилось ограничиваться видеозвонками и непродолжительными встречами. Так продолжалось два с половиной года, после чего Голд и Кинг решили, что больше не хотят жить отдельно друг от друга. 

Не хотели жить вдали друг от друга. Пара купила себе микроавтобус и путешествует по Европе
Фото: MDWfeatures / Aaron Gold 

Поскольку стоимость съёма жилья довольно высока, пара решила найти другой способ оставаться вместе. Юноша и девушка купили старенький микроавтобус, поставили родственников перед фактом своего отъезда из дома и отправились путешествовать по Европе. 

Не хотели жить вдали друг от друга. Пара купила себе микроавтобус и путешествует по Европе
Фото: MDWfeatures / Aaron Gold 

По словам Аарона, как-то раз он увидел в стенах университета девушку с синими волосами и в странной одежде. Парень сразу понял, что хочет познакомиться с этой студенткой. И теперь они живут и путешествуют вместе. 

Не хотели жить вдали друг от друга. Пара купила себе микроавтобус и путешествует по Европе
Фото: MDWfeatures / Aaron Gold 

Голд и Кинг отмечают, что они пошли на этот шаг, чтобы не откладывать свою личную жизнь на потом. Пара признаётся, что иногда у них случаются конфликты, но поскольку юноша и девушка постоянно находятся на открытом воздухе, напряжённые моменты быстро сглаживаются. 

Не хотели жить вдали друг от друга. Пара купила себе микроавтобус и путешествует по Европе
Фото: MDWfeatures / Aaron Gold 

Кстати, недавно мы рассказывали о студентах, которые жаловались на университетские комнаты.

Они были слишком маленькими – здесь подробнее

Люди в материале: Аарон Голд, Лаура Кинг, Aaron Gold, Laura King
 
Теги: знакомства
 
 
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Молодая пара купила микроавтобус, чтобы путешествовать на нём и жить вместе, поскольку снимать жильё слишком дорого.  Как сообщает Daily Mail, 24-летние Аарон Голд и...
 
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