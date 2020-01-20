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В Бресте будет изменен режим работы светофора на перекрёстке ул. Вульковская - Колесника
20.01.2020 18:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 22 января на пересечении улиц Вульковская - Колесника будет изменен режим работы светофорного объекта в части организации поэтапного перехода пешеходами улицы Вульковской.
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С 22 января на пересечении улиц Вульковская - Колесника будет изменен режим работы светофорного объекта в части организации поэтапного перехода пешеходами улицы...
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