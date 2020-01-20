Источник материала: Нясвижскiя навiны

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На основании Правил проведения государственного технического осмотра колесных тракторов, прицепов к ним, самоходных машин и их допуска к участию в дорожном движении, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля 2008 г. № 630, и в целях обеспечения безопасности дорожного движения, определения технического состояния машинно-тракторного парка организаций Несвижского района Несвижский районный исполнительный комитет принял решение «О проведении государственного технического осмотра».

Согласно ему, с 5 февраля по 28 августа 2020 г. будет проведен государственный технический осмотр колесных тракторов, прицепов к ним, самоходных машин, зарегистрированных в органах государственного надзора за техническим состоянием машин и оборудования Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь (далее — государственный технический осмотр), организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, крестьянских (фермерских) хозяйств и физических лиц Несвижского района. Создана специальная комиссия под председательством главного государственного инспектора по надзору за техническим состоянием машин и оборудования управления по сельскому хозяйству и продовольствию Несвижского районного исполнительного комитета Олега Петровича Лахнюка.

Сводный график проведения государственного технического осмотра колесных тракторов, прицепов к ним, самоходных машин в 2020 году

ОАО «17 Сентября», КУП «Липское ЖКХ»: дата и время проведения — 16 марта 2020 г., 9.00, место проведения — машинный двор; ОАО «Сейловичи» — 6 марта 2020 г., 9.00, машинный двор; РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле» — 11 марта 2020 г., 9.00, машинный двор; ОАО «Грицкевичи» — 17 марта 2020 г., 9.00, машинный двор; ГСХУ «Несвижская сортоиспытательная станция» — 13 марта 2020 г., 9.00, машинный двор; ОАО «Несвижский райагросервис» — 19 марта 2020 г., 9.00, машинный двор; ЗАО «1 Мая» — 5 марта 2020 г., 9.00, машинный двор; ОАО «Несвижские Островки» — 12 марта 2020 г., 9.00, машинный двор; ОАО «Лань-Несвиж», Ланский сельский исполнительный комитет — 20 марта 2020 г., 9.00, машинный двор; ОАО «Городея» — 23 марта 2020 г., 9.00, машинный двор; ОАО «Новая жизнь» — 24 марта 2020 г., 9.00, машинный двор; КСПУП «Экспериментальная база «Свекловичная» — 18 марта 2020 г., 9.00, машинный двор; СПК «Агрокомбинат Снов» — 9 марта 2020 г., 9.00, машинный двор; ОАО «Юшевичи» — 4 марта 2020 г., 9.00, машинный двор; ЗАО «Агрокомбинат Несвижский» — 25 марта 2020 г., 9.00, машинный двор; резервные дни: 26 — 31 марта 2020 г.; ЗАО «Салигар» — 2 апреля 2020 г., 9.00, машинный двор; ОАО «Агротехуслуга» — 3 апреля 2020 г., 9.00, машинный двор; ГУ «Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж» — 6 апреля 2020 г., 9.00, машинный двор; несвижское районное потребительское общество — 9 апреля 2020 г., 9.00, машинный двор; КУП по оказанию услуг «Несвижский зеленстрой» — 10 апреля 2020 г., 9.00, машинный двор; дочернее строительное УП «Передвижная механизированная колонна № 218» Минского областного производственного проектно-строительного унитарного предприятия «Минск-облсельстрой» — 13 апреля 2020 г., 9.00, машинный двор; несвижский филиал (племпредприятие) РУСП «Минское племпредприятие» — 16 апреля 2020 г., 9.00, машинный двор; ЗАО «Несвижское Агропромэнерго» — 17 апреля 2020 г., 9.00, машинный двор; ОАО «ПМК-217» — 20 апреля 2020 г., 9.00, машинный двор; ООО «Кулеш-стройком» — 23 апреля 2020 г., 9.00, машинный двор; филиал «Городейское хлебоприемное предприятие» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт» — 5 февраля 2020 г., 9.00, машинный двор; ОАО «Несвижское ПМК-23» — 29 апреля 2020 г., 9.00, машинный двор; управление по образованию, спорту и туризму райисполкома — 28 мая 2020 г., 9.00, машинный двор; филиал «Несвижское управление магистральных газопроводов» ОАО «Газпром Трансгаз Беларусь» — 30 июля 2020 г., 9.00, машинный двор; ОАО «Городейский сахарный комбинат», ГУО «Городейская вспомогательная школа интернат» — 5 июня 2020 г., 9.00, машинный двор; несвижские районные электрические сети филиала «Столбцовские электрические сети» РУП «Минскэнерго» — 9 июля 2020 г., 9.00, машинный двор; филиал КУП по проектированию, ремонту и строительству дорог «Минскоблдорстрой» – «ДРСУ №168» — 24 апреля 2020 г., 9.00, машинный двор; ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» — 29 июня 2020 г., 9.00, машинный двор; филиал «Льносемена» ОАО «Минобллен» — 29 мая 2020 г., 9.00, машинный двор; ГУ «Несвижский дом-интернат для престарелых и инвалидов» — 14 мая 2020 г., 9.00, машинный двор; ООО «БелМолд» и «БелМолд-Торг» — 27 июля 2020 г., 9.00, машинный двор; ОАО «Альба» — 30 апреля 2020 г., 9.00, машинный двор; УЗ «Несвижская центральная районная больница» — 30 марта 2020 г., 9.00, машинный двор; несвижский зональный узел электронной связи Минского филиала РУП «Белтелеком» — 15 апреля 2020 г., 9.00, машинный двор; ГУДО взрослых «Центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих управления сельского хозяйства и продовольствия Несвижского райисполкома» — 28 августа 2020 г., 9.00, машинный двор; ООО «Инвуддорс» — 20 июля 2020 г., 9.00, машинный двор; белорусско-голландское СП ООО «Фармлэнд», иностранное предприятие «Латинфарм» — 16 июля 2020 г., 9.00, машинный двор; районное УП «Несвижское ЖКХ» — 31 июля 2020 г., 9.00, машинный двор; филиал «ДЭУ-65» РУП «Минскавтодор-Центр» — 2 марта 2020 г., 9.00, машинный двор; ООО «Корсак-ВВ» — 8 апреля 2020 г., 9.00, машинный двор; «несвижский» филиал ОАО «Старобинский торфобрикетный завод» — 21 февраля 2020 г., 9.00, машинный двор; ЗАО «Облрапсагросервис» — 24 июля 2020 г., 9.00, машинный двор; СЗАО «ТДФ Экотех-Снов» — 14 февраля 2020 г., 9.00, машинный двор; СЗАО «ТДФ Экотех-Лань» — 6 февраля 2020 г., 9.00, машинный двор; несвижская районная организационная структура «ДОСААФ» — 23 июля 2020 г., 9.00, машинный двор; научно-производственное ОДО «Агротехноинтекс» — 15 мая 2020 г., 9.00, машинный двор; ООО «Де-Гран» — 18 мая 2020 г., 9.00, машинный двор; СООО «Химагротрейд» — 7 мая 2020 г., 9.00, машинный двор; ОДО «Новое место» — 21 мая 2020 г., 9.00, машинный двор; ЧТУП «ЮалКрук» — 22 мая 2020 г., 9.00, машинный двор; ООО «Павел и Павел» — 25 мая 2020 г., 9.00, машинный двор; ЧТУП «ВитЮнион» — 27 мая 2020 г., 9.00, машинный двор.

Государственный технический осмотр техники крестьян-ских (фермерских) хозяйств и физических лиц (индивидуальных предпринимателей) будет проходить в день проведения технического осмотра в организациях, на территории которых находится крестьянское (фермерское) хозяйство, зарегистрировано физическое лицо (индивидуальный предприниматель).

Государственный технический осмотр кормоуборочных, зерноуборочных, свеклоуборочных комбайнов сельскохозяйственных организаций будет проводиться перед началом полевых работ в сроки, установленные управлением по сельскому хозяйству и продовольствию Несвижского районного исполнительного комитета.

«НН».