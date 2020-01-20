﻿ О проведении государственного технического осмотра. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

О проведении государственного технического осмотра

20.01.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

На основании Правил проведения государственного технического осмотра колесных тракторов, прицепов к ним, самоходных машин и их допуска к участию в дорожном движении, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля 2008 г. № 630, и в целях обеспечения безопасности дорожного движения, определения технического состояния машинно-тракторного парка организаций Несвижского района Несвижский районный исполнительный комитет принял решение «О проведении государственного технического осмотра».

Согласно ему, с 5 февраля по 28 августа 2020 г. будет проведен государственный технический осмотр колесных тракторов, прицепов к ним, самоходных машин, зарегистрированных в органах государственного надзора за техническим состоянием машин и оборудования Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь (далее — государственный технический осмотр), организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, крестьянских (фермерских) хозяйств и физических лиц Несвижского района. Создана специальная комиссия под председательством главного государственного инспектора по надзору за техническим состоянием машин и оборудования управления по сельскому хозяйству и продовольствию Несвижского районного исполнительного комитета Олега Петровича Лахнюка.

Сводный график проведения государственного технического осмотра колесных тракторов, прицепов к ним, самоходных машин в 2020 году

ОАО «17 Сентября», КУП «Липское ЖКХ»: дата и время проведения — 16  марта 2020 г., 9.00, место проведения —    машинный двор; ОАО «Сейловичи» — 6 марта 2020 г., 9.00, машинный двор; РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле» — 11 марта 2020 г., 9.00, машинный двор; ОАО  «Грицкевичи» — 17 марта 2020 г., 9.00, машинный двор; ГСХУ «Несвижская сортоиспытательная станция» — 13 марта 2020 г., 9.00, машинный двор; ОАО «Несвижский райагросервис» — 19 марта 2020 г., 9.00, машинный двор; ЗАО «1 Мая» — 5 марта 2020 г., 9.00, машинный двор; ОАО «Несвижские Островки» — 12 марта 2020 г., 9.00, машинный двор; ОАО «Лань-Несвиж», Ланский сельский исполнительный комитет — 20 марта 2020 г., 9.00, машинный двор; ОАО «Городея» — 23 марта 2020 г., 9.00, машинный двор; ОАО «Новая жизнь» — 24 марта 2020 г., 9.00, машинный двор; КСПУП «Экспериментальная база «Свекловичная» — 18 марта 2020 г., 9.00, машинный двор; СПК «Агрокомбинат  Снов» — 9 марта 2020 г., 9.00, машинный двор; ОАО «Юшевичи» — 4 марта 2020 г., 9.00, машинный двор; ЗАО «Агрокомбинат  Несвижский» — 25 марта 2020 г., 9.00, машинный двор; резервные дни: 26 — 31 марта 2020 г.; ЗАО «Салигар» — 2 апреля 2020 г., 9.00, машинный двор; ОАО «Агротехуслуга» — 3 апреля 2020 г., 9.00, машинный двор; ГУ «Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж» — 6 апреля 2020 г., 9.00, машинный двор; несвижское районное потребительское общество — 9 апреля 2020 г., 9.00, машинный двор; КУП по оказанию услуг «Несвижский зеленстрой» — 10 апреля 2020 г., 9.00, машинный двор; дочернее строительное УП «Передвижная механизированная колонна № 218» Минского областного производственного проектно-строительного унитарного предприятия «Минск-облсельстрой» — 13 апреля 2020 г., 9.00, машинный двор; несвижский филиал (племпредприятие) РУСП «Минское племпредприятие» — 16 апреля 2020 г., 9.00, машинный двор; ЗАО «Несвижское Агропромэнерго» — 17 апреля 2020 г., 9.00, машинный двор; ОАО «ПМК-217» — 20 апреля 2020 г., 9.00, машинный двор; ООО «Кулеш-стройком» — 23 апреля 2020 г., 9.00, машинный двор; филиал «Городейское хлебоприемное предприятие» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт» — 5 февраля 2020 г., 9.00, машинный двор; ОАО «Несвижское ПМК-23» — 29 апреля 2020 г., 9.00, машинный двор; управление по образованию, спорту и туризму райисполкома — 28 мая 2020 г., 9.00, машинный двор; филиал «Несвижское управление магистральных газопроводов» ОАО «Газпром Трансгаз Беларусь» — 30 июля 2020 г., 9.00, машинный двор; ОАО «Городейский сахарный комбинат», ГУО «Городейская вспомогательная школа интернат» — 5 июня 2020 г., 9.00, машинный двор; несвижские районные электрические сети филиала «Столбцовские электрические сети» РУП «Минскэнерго» — 9 июля 2020 г., 9.00, машинный двор; филиал КУП по проектированию, ремонту и строительству дорог «Минскоблдорстрой» – «ДРСУ №168» — 24 апреля 2020 г., 9.00, машинный двор; ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» — 29 июня 2020 г., 9.00, машинный двор; филиал «Льносемена» ОАО «Минобллен» — 29 мая 2020 г., 9.00, машинный двор; ГУ «Несвижский дом-интернат для престарелых и инвалидов» — 14 мая 2020 г., 9.00, машинный двор; ООО «БелМолд» и «БелМолд-Торг» — 27 июля 2020 г., 9.00, машинный двор; ОАО «Альба» — 30 апреля 2020 г., 9.00, машинный двор; УЗ «Несвижская центральная районная больница» — 30 марта 2020 г., 9.00, машинный двор; несвижский зональный узел электронной связи Минского филиала РУП «Белтелеком» — 15 апреля 2020 г., 9.00, машинный двор; ГУДО взрослых «Центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих управления сельского хозяйства  и продовольствия Несвижского райисполкома» — 28 августа 2020 г., 9.00, машинный двор; ООО  «Инвуддорс» — 20 июля 2020 г., 9.00, машинный двор; белорусско-голландское СП ООО «Фармлэнд», иностранное предприятие «Латинфарм» — 16 июля 2020 г., 9.00, машинный двор; районное УП «Несвижское ЖКХ» — 31 июля 2020 г., 9.00, машинный двор; филиал «ДЭУ-65» РУП «Минскавтодор-Центр» —      2 марта 2020 г., 9.00, машинный двор; ООО «Корсак-ВВ» —       8 апреля 2020 г., 9.00, машинный двор; «несвижский» филиал ОАО «Старобинский торфобрикетный завод» — 21 февраля 2020 г., 9.00, машинный двор; ЗАО «Облрапсагросервис» — 24 июля 2020 г., 9.00, машинный двор; СЗАО «ТДФ Экотех-Снов» — 14 февраля 2020 г., 9.00, машинный двор; СЗАО «ТДФ Экотех-Лань» — 6 февраля 2020 г., 9.00, машинный двор; несвижская районная организационная структура «ДОСААФ» — 23 июля 2020 г., 9.00, машинный двор; научно-производственное ОДО «Агротехноинтекс» — 15 мая 2020 г., 9.00, машинный двор; ООО «Де-Гран» — 18 мая 2020 г., 9.00, машинный двор; СООО «Химагротрейд» —       7 мая 2020 г., 9.00, машинный двор; ОДО «Новое место» — 21 мая 2020 г., 9.00, машинный двор; ЧТУП «ЮалКрук» — 22 мая 2020 г., 9.00, машинный двор; ООО «Павел и Павел» — 25 мая 2020 г., 9.00, машинный двор; ЧТУП  «ВитЮнион» — 27 мая 2020 г., 9.00, машинный двор.

Государственный технический осмотр техники  крестьян-ских (фермерских) хозяйств и физических лиц (индивидуальных предпринимателей) будет проходить в день проведения технического осмотра в организациях, на территории которых находится крестьянское (фермерское) хозяйство, зарегистрировано физическое лицо (индивидуальный предприниматель).

Государственный технический осмотр кормоуборочных, зерноуборочных, свеклоуборочных комбайнов сельскохозяйственных организаций будет проводиться перед началом полевых работ в сроки, установленные управлением по сельскому хозяйству и продовольствию Несвижского районного исполнительного комитета.

«НН».

 


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На основании Правил проведения государственного технического осмотра колесных тракторов, прицепов к ним, самоходных машин и их допуска к участию в
 
Новости дня
Новости разные
 
Как оформить получение жировок в электронном виде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

19.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика