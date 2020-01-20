Похоже, в Минск приходит глобальный сервис такси Bolt

Источник материала: Tut.by

Похоже, в Минск придет такси Bolt. На сайте глобального сервиса появился Минск, есть у компании и вакансия в нашем регионе.



Скриншот: с сайта bolt.eu

Bolt — изначально эстонский сервис такси, который представлен в разных регионах планеты: Европа, Азия, Африка, Северная Америка, Австралия. В списке городов на сайте компании появился Минск.

Сервис пока недоступен в Беларуси, однако тарифы уже указаны. Стоимость одного километра — 30 копеек, плюс надбавки за минуты езды. Минимальный заказ — 3,3 рубля. На сайте есть оговорка: тарифы приблизительные, цены «могут отличаться в зависимости от загруженности дорог, непредвиденных задержек, скидок и других факторов».

К тому же у сервиса есть вакансия в Минске. Компания Taxify (первое название сервиса) ищет сотрудника, который сможет развивать проект в нашем городе. Должность звучит как «операционный специалист», обещанная зарплата — от двух тысяч белорусских рублей на руки.

Bolt — платформа, которая подразумевает не только такси, но и доставку еды и аренду электросамокатов. Ранее TUT.BY обращался за комментарием насчет прихода компании в Минск, но ответа не получил.