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Похоже, в Минск приходит глобальный сервис такси Bolt
Источник материала: Tut.by
Похоже, в Минск придет такси Bolt. На сайте глобального сервиса появился Минск, есть у компании и вакансия в нашем регионе.
Bolt — изначально эстонский сервис такси, который представлен в разных регионах планеты: Европа, Азия, Африка, Северная Америка, Австралия. В списке городов на сайте компании
Сервис пока недоступен в Беларуси, однако тарифы уже указаны. Стоимость одного километра — 30 копеек, плюс надбавки за минуты езды. Минимальный заказ — 3,3 рубля. На сайте есть оговорка: тарифы приблизительные, цены «могут отличаться в зависимости от загруженности дорог, непредвиденных задержек, скидок и других факторов».
К тому же у сервиса есть
Bolt — платформа, которая подразумевает не только такси, но и доставку еды и аренду электросамокатов. Ранее TUT.BY обращался за комментарием насчет прихода компании в Минск, но ответа не получил.
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Похоже, в Беларусь придет такси Bolt. На сайте глобального сервиса появился Минск, есть у компании и вакансия в нашем регионе.
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