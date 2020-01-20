В Могилеве Mazda въехала в VW, а потом ее отбросило в дерево. Есть пострадавшие

Источник материала: Tut.by

В Могилеве водитель Mazda врезался в остановившийся впереди Volkswagen, от удара машину вынесло прямо в дерево. В больнице — 37-летний пассажир, сообщили в УВД Могоблисполкома.



Фото: УВД Могоблисполкома

ДТП произошло 17 января, в 20.20. За рулем Mazda был 20-летний могилевчанин. Он ехал по улице Первомайской, в районе перекрестка с переулком Крупской не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с остановившимся впереди автомобилем Volkswagen.

От удара Mazda отбросило вправо за пределы проезжей части и машина врезалась в придорожное дерево. Травмы получил пассажир Mazda.