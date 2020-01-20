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В Могилеве Mazda въехала в VW, а потом ее отбросило в дерево. Есть пострадавшие
Источник материала: Tut.by
В Могилеве водитель Mazda врезался в остановившийся впереди Volkswagen, от удара машину вынесло прямо в дерево. В больнице — 37-летний пассажир,
ДТП произошло 17 января, в 20.20. За рулем Mazda был 20-летний могилевчанин. Он ехал по улице Первомайской, в районе перекрестка с переулком Крупской не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с остановившимся впереди автомобилем Volkswagen.
От удара Mazda отбросило вправо за пределы проезжей части и машина врезалась в придорожное дерево. Травмы получил пассажир Mazda.
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Водитель не сохранил безопасное расстояние.
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