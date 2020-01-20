ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У белорусов спросили, готовы ли они сдавать бутылки и жестяные банки, чтобы вернуть 20−25 копеек

20.01.2020 19:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Институт социологии Национальной академии наук в конце прошлого года провел социологическое исследование и узнал, насколько серьезно белорусы относятся к экологическим проблемам. О некоторых результатах рассказал Анатолий Шагун, начальник управления по координации деятельности в сфере обращения с вторичными материальными ресурсами ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов».


Фото: pixabay.com

В Беларуси сейчас довольно активно обсуждаются экологические проблемы. Чтобы снизить количество отходов, которые вывозятся и захораниваются на полигонах и увеличить долю извлечения из них вторичных материальных ресурсов, власти разработали целую стратегию, которую планируется реализовать до 2035 года. В планах использовать как можно больше экологичной упаковки, отказаться от пластиковой посуды, сортировать мусор, максимально перерабатывать ВМР, ввести депозитно-залоговую систему обращения потребительской упаковки и многое другое.

А готовы ли белорусы участвовать в этом? Институт социологии Национальной академии наук узнал мнение населения об экологических проблемах.

— В целом исследование показало достаточно хорошие результаты. Только около 9% людей считает экологические проблемы неактуальными, — рассказывает Анатолий Шагун. — Еще около 12% опрошенных затруднились ответить. То есть мы можем сказать, что примерно 80% населения страны волнуют экологические проблемы. Очень похожая ситуация с ответом на вопрос об актуальности проблемы переработки бытовых отходов. Эту тему считают неактуальной только около 5%, а еще 14% затруднились ответить.

Около 48% респондентов положительно ответили на вопрос, собирают ли они бытовые отходы раздельно в контейнеры.

— Это тоже достаточно высокая цифра, — отмечает Анатолий Шагун. — При этом, изучение ответов этих людей показало, что больше 70% из них делает это исключительно из экологических соображений, а не из-за материальной заинтересованности или какой-то еще.

Несмотря на то, что о залоговой системе говорится сейчас довольно много, по словам начальника управления, около 22% опрошенных не смогло ответить, что это такое.

— Процент тех, кто не готов участвовать в этой системе оказался достаточно невысоким. Так ответило около 17% людей. Больше 70% населения сказало, что залог в 20−25 копеек будет стимулировать их к тому чтобы прийти в магазин, сдать пустую бутылку и вернуть себе эти копейки, — подытожил Анатолий Шагун.

Напомним, депозитно-залоговую систему обращения упаковки в Беларуси планируется внедрить уже в 2021 году. После этого уровень возврата упаковки должен составить не меньше 80%. Предполагается, что она будет распространяться на ПЭТ-бутылки, стеклянные бутылки и банки, банки из алюминия или белой жести, то есть все, во что в основном сейчас разливаются напитки.

— В целом эта система будет представлять собой нечто похожее, что было в Советском Союзе, когда собирали стеклянную оборотную тару, когда человек покупает напиток, оставляет залог, а возвращая бутылку, получает этот залог обратно. Таким образом, залог на цену товара не влияет, человек ничего не теряет. Но эта система стимулирует не выбросить бутылку, а сдать в местах продажи и тем самым увеличить уровень использования этой тары, — сказал Анатолий Шагун.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Институт социологии Национальной академии наук в конце прошлого года провел социологическое исследование и узнал, насколько серьезно белорусы относятся к...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Борисове велосипедист упал в яму во дворе жилого дома и погиб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

19.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика