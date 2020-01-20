У белорусов спросили, готовы ли они сдавать бутылки и жестяные банки, чтобы вернуть 20−25 копеек

Источник материала: Tut.by

Институт социологии Национальной академии наук в конце прошлого года провел социологическое исследование и узнал, насколько серьезно белорусы относятся к экологическим проблемам. О некоторых результатах рассказал Анатолий Шагун, начальник управления по координации деятельности в сфере обращения с вторичными материальными ресурсами ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов».



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В Беларуси сейчас довольно активно обсуждаются экологические проблемы. Чтобы снизить количество отходов, которые вывозятся и захораниваются на полигонах и увеличить долю извлечения из них вторичных материальных ресурсов, власти разработали целую стратегию, которую планируется реализовать до 2035 года. В планах использовать как можно больше экологичной упаковки, отказаться от пластиковой посуды, сортировать мусор, максимально перерабатывать ВМР, ввести депозитно-залоговую систему обращения потребительской упаковки и многое другое.

А готовы ли белорусы участвовать в этом? Институт социологии Национальной академии наук узнал мнение населения об экологических проблемах.

— В целом исследование показало достаточно хорошие результаты. Только около 9% людей считает экологические проблемы неактуальными, — рассказывает Анатолий Шагун. — Еще около 12% опрошенных затруднились ответить. То есть мы можем сказать, что примерно 80% населения страны волнуют экологические проблемы. Очень похожая ситуация с ответом на вопрос об актуальности проблемы переработки бытовых отходов. Эту тему считают неактуальной только около 5%, а еще 14% затруднились ответить.

Около 48% респондентов положительно ответили на вопрос, собирают ли они бытовые отходы раздельно в контейнеры.

— Это тоже достаточно высокая цифра, — отмечает Анатолий Шагун. — При этом, изучение ответов этих людей показало, что больше 70% из них делает это исключительно из экологических соображений, а не из-за материальной заинтересованности или какой-то еще.

Несмотря на то, что о залоговой системе говорится сейчас довольно много, по словам начальника управления, около 22% опрошенных не смогло ответить, что это такое.

— Процент тех, кто не готов участвовать в этой системе оказался достаточно невысоким. Так ответило около 17% людей. Больше 70% населения сказало, что залог в 20−25 копеек будет стимулировать их к тому чтобы прийти в магазин, сдать пустую бутылку и вернуть себе эти копейки, — подытожил Анатолий Шагун.

Напомним, депозитно-залоговую систему обращения упаковки в Беларуси планируется внедрить уже в 2021 году. После этого уровень возврата упаковки должен составить не меньше 80%. Предполагается, что она будет распространяться на ПЭТ-бутылки, стеклянные бутылки и банки, банки из алюминия или белой жести, то есть все, во что в основном сейчас разливаются напитки.

— В целом эта система будет представлять собой нечто похожее, что было в Советском Союзе, когда собирали стеклянную оборотную тару, когда человек покупает напиток, оставляет залог, а возвращая бутылку, получает этот залог обратно. Таким образом, залог на цену товара не влияет, человек ничего не теряет. Но эта система стимулирует не выбросить бутылку, а сдать в местах продажи и тем самым увеличить уровень использования этой тары, — сказал Анатолий Шагун.