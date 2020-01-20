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Областной конкурс «Мисс Минщины» состоится в Борисове

20.01.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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24 января на сцене ГУ «Дворец культуры имени М.Горького» г. Борисова состоится областной конкурс «Мисс Минщины», который подведет итоги акции «Красавицы Минщины – богатство страны!».

Областной конкурс «Мисс Минщины» состоится в Борисове

Областная акция «Красавицы Минщины – богатство страны!» стартовала в ноябре 2019 г. Испытать удачу и попасть в число претендентов на титул «Мисс Минщины» вызвалось 764 очаровательных представительниц центрального региона. Среди них – учащиеся колледжей, студентки, медицинские работники, педагоги, работники культуры. Участницы региональных этапов конкурса демонстрировали не только внешнюю привлекательность, но и удивляли своими талантами и увлечениями.

И вот 24 января за корону и титул самой красивой девушки Минщины будут сражаться 93 участницы – умные, уверенные, харизматичные девушки регионов области.

События на сцене Дворца культуры имени М.Горького будут развиваться по классическому сценарию конкурсов красоты: дефиле в коктейльных и вечерних платьях, купальных костюмах, состоится демонстрация коллекции изделий ОАО «Купалинка» и конкурс импровизации.

Членам жюри, в составе которого будут работать представители модельной индустрии, государственных органов, известные артисты, специалисты сферы культуры, моды и красоты, предстоит нелегкая и ответственная задача: из лучших выбрать самых лучших; тех, кто будет удостоен титулов «Мисс Минщина», «Первая и Вторая Вице-мисс Минщина» и «Мисс Фото».

В настоящее время идет активная подготовка конкурсанток: репетиции, выбор нарядов, создание образа и фотосессии.

Спонсорами областного конкурса стали: общество с ограниченной ответственностью «Евроторг», совместное общество с ограниченной ответственностью «Мобильные ТелеСистемы», закрытое акционерное общество «ВИТЭКС», совместное предприятие «БЕЛИТА» общество с ограниченной ответственностью и другие.

Областной конкурс «Мисс Минщина» обещает стать фееричным шоу и ярким событием года. Станьте частью зрелищного мероприятия – и именно на ваших глазах будет избрана лучшая девушка Минской области! А свой голос и поддержку, а значит и шанс стать «Мисс Зрительских симпатий», можно будет подарить любой участнице областного конкурса.

Областной конкурс «Мисс Минщины»:

  • это праздник женского очарования и красоты;
  • это конкурс, доказывающий, что красота делает мир ярче, насыщеннее и совершеннее;
  • это шанс реализовать мечты, приумножить таланты и развить свою внутреннюю и внешнюю красоту;
  • это конкурс, прославляющий малую родину участниц, и подтверждающий лозунг акции «Красавицы Минщины – богатство страны!».

Источник: сайт Миноблисполкома


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24 января на сцене ГУ «Дворец культуры имени М.Горького» г. Борисова состоится областной конкурс «Мисс Минщины», который подведет итоги акции
 
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