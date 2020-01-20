В Борисове велосипедист упал в яму во дворе жилого дома и погиб

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, несчастный случай произошел утром 20 января в Борисове. По информации Следственного комитета, в арке между подъездами дома на одной из улиц жильцы обнаружили 55-летнего мужчину без признаков жизни.

Минске В погиб мужчина, упав в вырытую коммунальщиками яму

По предварительным данным, мужчина ехал на велосипеде и упал в яму глубиной около 2 м, выкопанную во время ремонта канализационных труб. По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства трагедии.

По информации СМИ, яму вырыли в конце прошлой недели. Из-за отсутствия свободного сварщика работы отложили на понедельник, а яму оградили и выставили предупреждающий знак. Были ли выставлены ограждение и предупреждающий знак во время трагедии неизвестно.