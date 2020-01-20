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«Работа ведется в этом направлении». Когда в Беларуси заварят последний мусоропровод

20.01.2020 19:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство жилищно-коммунального хозяйства планировало заварить мусоропроводы по всей стране к концу 2017 года. Это необходимый шаг к раздельному сбору мусора. Однако планы оказались несколько оптимистичными и действующие мусоропроводы есть во многих городах, больше всего в Минске. Замминистра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Виталий Смирнов рассказал, почему нам до сих пор не удалось избавиться от этого коммунального блага и когда мы все же заварим последний мусоропровод.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Решение о консервации мусоропроводов по всей стране было принято для того, чтобы увеличить долю раздельного сбора отходов — чтобы пластик, стекло и прочие материальные ресурсы не мешали с тем, что можно отправить на переработку. Заварить мусоропроводы — дело нехитрое, но для этого коммунальникам нужно сначала уговорить на это жильцов дома, которые им пользуются, причем под решение должно подписаться больше 50%.

Большая часть жителей домов с мусоропроводами согласилась с ними расстаться. Основные работы по консервации провели в 2015—2017 годах. Однако есть и те, кто не хочет отказываться от этого коммунального блага. Власти попытались замотивировать их материально и ввели дифференцированные тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами для домов с мусоропроводами и без. Для первых они больше, чем для вторых. Однако и это не дало стопроцентного результата.

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства отмечают, что есть города, где уже давно полностью отказались от мусоропроводов и успешно сортируют мусор. К примеру, Гомель первым из областных центров еще в 2013 году полностью отказался от мусоропроводов. В Гродно последний был заварен в 2017 году.

— Эта работа проводится в каждом крупном населенном пункте. Есть населенные пункты, где действующих мусоропроводов осталось считанное количество, — говорит Виталий Смирнов.

Решение этого вопроса затянулось не только из-за нежелания некоторых людей отказаться от мусоропровода, но и из-за невозможности обустройства в некоторых дворах контейнерных площадок для мусора.

— Есть вопросы строительства контейнерных площадок. Понятно, что изначально нужно построить контейнерную площадку, определиться с местом, где будет проходить раздельный сбор отходов, — поясняет Виталий Смирнов. — Думаю, ближайшие год-два вопросы с мусоропроводами будут решены. Тем более что новые дома уже практически не строятся с мусоропроводами.

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Теги: Гомель, Гродно
 
 
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